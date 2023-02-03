Didem Soydan ayrılık sonrası sessizliğini bozdu

Bir dargın bir barışık aşklarını sürdüren Didem Soydan ve Burak Deniz geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız ilişkisini sonlandırmıştı.
Bir dargın bir barışık aşklarını sürdüren Didem Soydan ve Burak Deniz geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız ilişkisini sonlandırmıştı.
Önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülenen Soydan ayrılık sonrası ilk kez konuştu.
Mekan çıkışı gazetecilerle sohbet eden Soydan, "Burak Deniz'in rol aldığı Şahmaran dizisini izlediniz mi?" sorusuna, "Burak ile birlikte olduğum dönemde ben de setlere gittim.
Çekimleri gördüm, harika bir iş yaptılar" dedi.
"Burak Deniz'le uzun süreli bir ilişki yaşadınız. Bu ayrılık sizi nasıl etkiledi?" sorusuna da dikkat çeken bir cevap verdi.
Ünlü model, "Biz kocaman insanlarız, ilişkiler yaşanır ve yeri gelir biter" diyerek saygı ve sevgi çerçevesinde ayrıldıklarını söyledi.