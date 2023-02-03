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Haberler Magazin Didem Soydan ayrılık sonrası sessizliğini bozdu

Didem Soydan ayrılık sonrası sessizliğini bozdu

Ünlü oyuncu Burak Deniz ile bir dargın bir barışık olan ilişkisini geçtiğimiz aylarsa sonlandıran manken Didem Soydan, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Didem Soydan, Burak Deniz ile ayrılığının ardından ilk kez sessizliğini bozdu.

03.02.2023, 12:20 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023, 12:25

Bir dargın bir barışık aşklarını sürdüren Didem Soydan ve Burak Deniz geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız ilişkisini sonlandırmıştı.

Didem Soydan ayrılık sonrası sessizliğini bozdu

Önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülenen Soydan ayrılık sonrası ilk kez konuştu.

Didem Soydan ayrılık sonrası sessizliğini bozdu

Mekan çıkışı gazetecilerle sohbet eden Soydan, "Burak Deniz'in rol aldığı Şahmaran dizisini izlediniz mi?" sorusuna, "Burak ile birlikte olduğum dönemde ben de setlere gittim.

Didem Soydan ayrılık sonrası sessizliğini bozdu

Çekimleri gördüm, harika bir iş yaptılar" dedi.

Didem Soydan ayrılık sonrası sessizliğini bozdu

"Burak Deniz'le uzun süreli bir ilişki yaşadınız. Bu ayrılık sizi nasıl etkiledi?" sorusuna da dikkat çeken bir cevap verdi.

Didem Soydan ayrılık sonrası sessizliğini bozdu

Ünlü model, "Biz kocaman insanlarız, ilişkiler yaşanır ve yeri gelir biter" diyerek saygı ve sevgi çerçevesinde ayrıldıklarını söyledi.

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