Tacizle suçlanan Mehmet Ali Erbil’e hapis istemi!

Geçtiğimiz Ekim ayında sunucu Mehmet Ali Erbil ve fenomen Ece Ronay birlikte klip çekimi gerçekleştirmiş, ardından Erbil, klibinde oynadığı Ronay'a mesaj atmıştı.
Geçtiğimiz Ekim ayında sunucu Mehmet Ali Erbil ve fenomen Ece Ronay birlikte klip çekimi gerçekleştirmiş, ardından Erbil, klibinde oynadığı Ronay'a mesaj atmıştı.
Genç kadınla beraber uyuma teklifinde bulunan Erbil, iddiaya göre red cevabı alınca Ronay'a hakaret etmişti. Fenomenin şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında ise ünlü sunucuya 3 ayrı suçtan 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
TARAFLAR KATILMADI
Sabah Gazetesi'nden Seda Nur Günaydın'ın haberine göre; İstanbul 67 Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya müşteki Ece Ronay ve sanık Mehmet Ali Erbil katılmazken, müşteki Ece Ronay ile sanık Mehmet Ali Erbil'in avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.
MÜTALAADA UYKU MESAJI VURGULANDI
Duruşmada Cumhuriyet savcısı açıkladığı mütalaada, Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay'a hitaben "Bu akşam sizin yanınızda uyumak istiyorum" şeklinde mesaj göndererek cinsel tacizde bulunduğunu, Ronay'ın bu mesaja olumsuz karşılık vermesi nedeniyle bu kez sanığın Ronay'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide etmek kastı ile hakaret ettiği kaydedildi
ÜNLÜ SUNUCUNUN ASİSTANINA ÇELİŞKİ ŞÜPHESİ
Mütalaada, sanık Mehmet Ali Erbil'in savunmalarında mesajları tanık olarak dinlenen asistanının attığını beyan ettiği, ancak asistanının ifadesinde şikayete konu mesajları Erbil'in gönderdiğini beyan ettiği aktarıldı. Ayrıca sanık Erbil'in asistanının ifadelerinin çeliştiği ve sanığı suçtan kurtarmaya yönelik konuştuğu vurgulandı.
TEHDİTTEN BERAAT, TACİZ VE HAKARETTEN 7 YIL HAPİS TALEBİ
Ayrıca mütalaada, sanık hakkında "Tiktok görüntülerini yayınlıycam" şeklinde mesaj göndererek Ronay'ı tehdit ettiği gerekçesiyle davası açılmış olsa da daha önce sosyal medyada yayınlanmış bir görüntünün tekrar yayınlanacağına ilişkin beyanın tehdit suçunun yasal unsurlarını oluşturmaması nedeniyle sanığın 'Tehdit' suçundan beraati istendi.
Zincirleme şekilde elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz' ve 'Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçlarındansa 7 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Duruşma sonu mahkeme, sanık avukatına gelecek celseye kadar süre verilmesine karar vererek davayı erteledi.