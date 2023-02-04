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Haberler Magazin Ali Sunal'a hakaret ve tehdit mesajları atıyordu! O davada karar

Ali Sunal'a hakaret ve tehdit mesajları atıyordu! O davada karar

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, kendisini babasının amcası olarak tanıtan ve çektiği filmle insanları dolandırdığı iddia edilen Halit Sunal'dan şikayetçi olmuştu. Bunun üzerine de Ali Sunal, Halit Sunal'ın kendisine tehdit ve hakaret içerikli mesajlar geldiğini belirterek soluğu savcılıkta almıştı. Mahkeme o mesajları affetmedi ve Halit Sunal'ı bin 480 lira adli para cezasına çarptırdı.

04.02.2023, 10:09 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023, 10:09

Kendisini ünlü oyuncu Kemal Sunal'ın amcası olarak tanıtan yönetmen Halit Sunal, 2 yıl önce Düzce'nin Çilimli ilçesinde 'Cennet Kuşları' adlı bir film çekti.

Ali Sunal’a hakaret ve tehdit mesajları atıyordu! O davada karar

İddiaya göre filmde rol alan köy halkına emeklerinin karşılığını vereceğini söyleyen yönetmen, bu vaadini yerine getirmedi. Yaşananların kamuoyuna yansımasının ardından Ali Sunal, "Bizim bu isimde amcamız yok" açıklaması yaptı.

Ali Sunal’a hakaret ve tehdit mesajları atıyordu! O davada karar

Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Bu açıklama sonrası Halit Sunal'dan kendisine hakaret ve tehdit mesajları geldiğini belirten Ali Sunal, şikâyetçi oldu. Şikayet sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturmada mesajların suç içerdiğini kaydetti.

Ali Sunal’a hakaret ve tehdit mesajları atıyordu! O davada karar

Halit Sunal hakkında tehdit ve hakaret suçlarından 2 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Açılan davada mahkeme kararını verdi. Halit Sunal'ın attığı mesajlarla Ali Sunal'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiği belirtildi.

Ali Sunal’a hakaret ve tehdit mesajları atıyordu! O davada karar

Mahkeme bu nedenlerle sanığın düşünce ve eleştiri özgürlüğü sınırını aştığı kaydederek hem hakaret hem de tehdit suçunun oluştuğunun altını çizdi ve her iki suçtan toplamda bin 480 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Ali Sunal’a hakaret ve tehdit mesajları atıyordu! O davada karar

'BABAMIN İTİBARINI ZEDELEMEYE ÇALIŞTI'

Kendisine Halit Sunal tarafından "Benim hakkımda bir daha konuşma, son uyarım", "Hakkımda herhangi bir kanalda lafımı edersen beni kimse durduramaz" şeklinde hakaret ve tehdit mesajları geldiğini belirten Ali Sunal, savcılığın kapısını çaldı. Babası Kemal Sunal'ın itibarının zedelenmeye çalıştığını ve ailecek huzurlarının bozulduğunu kaydetti.

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