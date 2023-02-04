Ali Sunal’a hakaret ve tehdit mesajları atıyordu! O davada karar

'BABAMIN İTİBARINI ZEDELEMEYE ÇALIŞTI'



Kendisine Halit Sunal tarafından "Benim hakkımda bir daha konuşma, son uyarım", "Hakkımda herhangi bir kanalda lafımı edersen beni kimse durduramaz" şeklinde hakaret ve tehdit mesajları geldiğini belirten Ali Sunal, savcılığın kapısını çaldı. Babası Kemal Sunal'ın itibarının zedelenmeye çalıştığını ve ailecek huzurlarının bozulduğunu kaydetti.