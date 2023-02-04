Zeynep Bastık’ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı!

Tolga Alkış'tan geçen yıl boşanan Zeynep Bastık, önceki gece yeni sevgilisi DJ Artz (Efe Çelik) ile Şişli'deki bir mekanda geç saatlere kadar eğlendi.
Tolga Alkış'tan geçen yıl boşanan Zeynep Bastık, önceki gece yeni sevgilisi DJ Artz (Efe Çelik) ile Şişli'deki bir mekanda geç saatlere kadar eğlendi.
Bastık, mekan çıkışı hızlı adımlarla sevgilisi ile birlikte araçlarına binerek hızla oradan uzaklaştı. Görüntülenmemeyi başaran ikili, Şişli'deki ışıklarda yakalandı.
Patlayan flaşlara kahkahalarla gülen Bastık'ın keyfinin yerinde olduğu gözlerden kaçmadı.
Sevgili de Bastık'ın kahkahalarına eşlik etti.
Gerçek adı Efe Çelik olan DJ Artz, bir dönem oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile birlikte olmuştu.
Üç yıllık birlikteliklerini nikah masasına taşıyan Tolga Akış ile Zeynep Bastık 1 yılın ardından boşanmışlardı.