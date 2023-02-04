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Haberler Magazin Zeynep Bastık'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı!

Zeynep Bastık'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı!

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz yaz reklamcı ve menajer Tolga Akış ile bir yıllık evliliğini bitirmişti. Adı bir süre Uraz Kaygılaroğlu ile anılan şarkıcı, önceki akşam yeni sevgilisiyle bir mekandan çıkarken görüntülendi. Zeynep Bastık bakın gönlünü kime kaptırdı...

04.02.2023, 12:09 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023, 12:21

Tolga Alkış'tan geçen yıl boşanan Zeynep Bastık, önceki gece yeni sevgilisi DJ Artz (Efe Çelik) ile Şişli'deki bir mekanda geç saatlere kadar eğlendi.

Zeynep Bastık’ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı!

Bastık, mekan çıkışı hızlı adımlarla sevgilisi ile birlikte araçlarına binerek hızla oradan uzaklaştı. Görüntülenmemeyi başaran ikili, Şişli'deki ışıklarda yakalandı.

Zeynep Bastık’ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı!

Patlayan flaşlara kahkahalarla gülen Bastık'ın keyfinin yerinde olduğu gözlerden kaçmadı.

Zeynep Bastık’ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı!

Sevgili de Bastık'ın kahkahalarına eşlik etti.

Zeynep Bastık’ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı!

Gerçek adı Efe Çelik olan DJ Artz, bir dönem oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile birlikte olmuştu.

Zeynep Bastık’ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı!

Üç yıllık birlikteliklerini nikah masasına taşıyan Tolga Akış ile Zeynep Bastık 1 yılın ardından boşanmışlardı.

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