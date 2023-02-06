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Haberler Magazin Kardeşi duyurdu! Fenomen Taha Duymaz ailesiyle birlikte göçük altında

Kardeşi duyurdu! Fenomen Taha Duymaz ailesiyle birlikte göçük altında

Sosyal medya hesabından paylaştığı yemek videoları ile tanınan ve geniş bir kitleye ulaşmayı başaran Taha Duymaz ve ailesinin Hatay'da enkaz altında kaldığı öğrenildi. Fenomenin kardeşi, sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu.

06.02.2023, 15:42 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023, 15:53

Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 30 saniye süren deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedildi.

Kardeşi duyurdu! Fenomen Taha Duymaz ailesiyle birlikte göçük altında

Yayınladığı yemek videolarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Taha Duymaz'dan kötü haber geldi. Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz da ailesiyle birlikte göçük altında kaldı.

Kardeşi duyurdu! Fenomen Taha Duymaz ailesiyle birlikte göçük altında

Fenomenin kardeşi, sosyal medya hesabından yaptığı yardım çağrısında "Lütfen yardımcı olun, enkaz altındalar" diyerek adres bilgilerini paylaştı.

Kardeşi duyurdu! Fenomen Taha Duymaz ailesiyle birlikte göçük altında

Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kardeşi Taha Duymaz, ve ailesinin göçük altında kaldığını söyleyerek yardım istedi.

Kardeşi duyurdu! Fenomen Taha Duymaz ailesiyle birlikte göçük altında

"TAHA ENKAZ ALTINDA"

Hesabından paylaşım yapan Semiha Duymaz, şunları yazdı:

Kardeşi duyurdu! Fenomen Taha Duymaz ailesiyle birlikte göçük altında

Semiha Duymaz, "Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun kimse bakmıyor olduğu bölgeye. Hatay Antakya, Betonsan Bedisabuncu Okul karşısı" diyerek, Taha enkaz altında" ifadelerini kullandı.

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