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Orhan Aydın: Kızım ve annesi enkaz altında

Tiyatrocu Orhan Aydın, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 şiddetindeki deprem sonrası sosyal medya hesabından Hatay'da yaşayan kızı ve eski eşinin enkaz altında kaldığını duyurdu ve "İmdat!" diyerek yardım istedi.

06.02.2023, 13:02 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023, 13:06

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Orhan Aydın: Kızım ve annesi enkaz altında

30 saniye süren deprem; Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Trabzon'da da hissedildi.

Orhan Aydın: Kızım ve annesi enkaz altında

Deprem nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralı var.

Orhan Aydın: Kızım ve annesi enkaz altında

Tiyatrocu Orhan Aydın, Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımda, "Kızıma ve annesine ulaşamıyorum" diye seslendi.

Orhan Aydın: Kızım ve annesi enkaz altında

"İMDAT!"

Oyunca daha sonra kızı ve eski eşinin adresini yazarak, enkaz altında olduklarını söyledi ve "İmdat!" diyerek yardım istedi.

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