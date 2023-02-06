Umut Akyürek kızı ile birlikte depreme yakalandı

Türkiye güne felaketle uyandı! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 şiddetinde bir deprem yaşandı. 7.7'lik deprem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ı da sallandı.
Türkiye güne felaketle uyandı! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 şiddetinde bir deprem yaşandı. 7.7'lik deprem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ı da sallandı.
Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremin ardından Elbistan merkezli 7.6'lık yeni bir deprem daha olurken, çevre illerde de hissedilen depremin hasarlı bazı binaları da yıktığı canlı yayınlara yansıdı.
Depremde büyük hasar alan illerimizden Adana'da bulunan sanatçı Umut Akyürek, ise yaptığı paylaşım ile yaşadığı ilginç tesadüfü anlattı.
Uçuşu iptal olunca Adana'da konaklayan Umut Akyürek, depremden sadece birkaç saat önce 6 Şubat tarihinde yaşadığı tesadüfleri paylaştı. Farklı senelerde '6 Şubat'ta hep Adana'da olduğuna vurgu yapan Umut Akyürek 'Kader' demişti. Paylaşımından birkaç saat sonra depreme yakalandı.
Sonrasında kaldığı otelde kızı Melek Bal ile depreme yakalanan Umut Akyürek yaşadıkları korkuyu şu sözlerle anlattı:
'KADER' VURGUSU!
"Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, enkaz altında bekleyen vatandaşlarımıza tez zamanda selamet diliyorum.
Bizler iyiyiz şükür, çok uzun sürdü hiç bitmeyecek gibiydi...
Dün uçuşumuz iptal olunca Melek Bal çok üzülmüş kedilerinden bir haftadır ayrı kaldığı için artık sabrı taşmıştı.
Ona kaderi an be an anlatmaya çalışmıştım. Bu yemeği burada yemek nasibimizmiş, bu gece burada uyumak nasibimizmiş diye. Tabi Z kuşağı ergenlere kader olgusunu anlatmak kolay iş değil... Ama yaşadığımız korkunç depremle kaderin ne olduğunu öyle bir anladı ki unutması mümkün değil."