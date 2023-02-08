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İclal Aydın'ın acı günü!

Ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın'ın uzun süredir tedavi gören annesi Yücel Çoker hayatını kaybetti. Acı haberi İclal Aydın sosyal medya hesabından duyurdu.

08.02.2023, 08:57 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023, 09:04

İclal Aydın’ın acı günü!

İclal Aydın, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:

"Annemiz Yücel Çoker'i 7 Şubat Salı günü saat 21:45'te kaybettik. 10 yılı aşan hastalığının son günlerini yoğun bakımda geçirdi. Teşhisin konduğu ilk günden bu geceye dek bize destek olan tüm yakınlarımıza, doktorlarımıza, hemşire, hasta bakıcı ve uzman çalışanlara gönülden teşekkür ederiz.
Acısının son bulduğuna inanmak tesellimiz… Bizim için hep böyle güzel, hep böyle genç… Yerin cennet olsun, Allah rahmetiyle kucaklasın…

İclal Aydın - Hilal Aydın Özcan"

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