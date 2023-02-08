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Haberler Magazin Tuğba Altıntop kötü haberi duyurdu

Tuğba Altıntop kötü haberi duyurdu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde depremler Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Hatay, Osmaniye ve Adana'da da etkili oldu. Kurtarma çalışmaları devam ederken, Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop'tan kötü haber geldi. Tuğba Altıntop, iki akrabasını deprem sonucunda hayatını kaybettiğini duyurdu.

08.02.2023, 13:44 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023, 15:47

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop'un iki akrabası meydana gelen deprem sonucu hayatını kaybetti. Tuğba Altıntop, kötü haberi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Tuğba Altıntop kötü haberi duyurdu

Altıntop, "Gaziantep Sakçagözü köyünde yaşayan akrabamız Meryem teyzem ve küçük torunu hakkında rahmetine yürüdüler." ifadelerine yer verdi.

Tuğba Altıntop kötü haberi duyurdu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 şiddetindeki depremle birlikte 10 il daha etkilendi.

Tuğba Altıntop kötü haberi duyurdu

Birçok yıkımın gerçekleştiği illerde arama kurtarma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Tuğba Altıntop kötü haberi duyurdu

TUĞBA ALTINTOP'UN GAZİANTEP'TEKİ İKİ AKRABASI HAYATINI KAYBETTİ

Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop'un Gaziantep'te yaşamını sürdüren iki akrabasından acı haber geldi.

Tuğba Altıntop kötü haberi duyurdu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kötü haberi duyuran Tuğba Altıntop, üzüntüsünü dile getirdi. Altıntop, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Tuğba Altıntop kötü haberi duyurdu

"Gaziantep Sakçagözü köyünde yaşayan akrabamız Meryem teyzem ve küçük torunu hakkında rahmetine yürüdüler."

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