Tuğba Altıntop kötü haberi duyurdu

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop'un iki akrabası meydana gelen deprem sonucu hayatını kaybetti. Tuğba Altıntop, kötü haberi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.
Ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop'un iki akrabası meydana gelen deprem sonucu hayatını kaybetti. Tuğba Altıntop, kötü haberi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.
Altıntop, "Gaziantep Sakçagözü köyünde yaşayan akrabamız Meryem teyzem ve küçük torunu hakkında rahmetine yürüdüler." ifadelerine yer verdi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 şiddetindeki depremle birlikte 10 il daha etkilendi.
Birçok yıkımın gerçekleştiği illerde arama kurtarma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
TUĞBA ALTINTOP'UN GAZİANTEP'TEKİ İKİ AKRABASI HAYATINI KAYBETTİ
Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop'un Gaziantep'te yaşamını sürdüren iki akrabasından acı haber geldi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kötü haberi duyuran Tuğba Altıntop, üzüntüsünü dile getirdi. Altıntop, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Gaziantep Sakçagözü köyünde yaşayan akrabamız Meryem teyzem ve küçük torunu hakkında rahmetine yürüdüler."