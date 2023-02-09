Gani Müjde’den sosyal medya trollerine sert tepki

Gani Müjde: "Cumhuriyet tarihimizin en büyük felaketini yaşıyor olabiliriz. Kimse devlete, belediyeye, yardım ekiplerine laf etmesin. Bu büyüklükteki bir felakette yapacak bir şey yok maalesef...
Gani Müjde: "Cumhuriyet tarihimizin en büyük felaketini yaşıyor olabiliriz. Kimse devlete, belediyeye, yardım ekiplerine laf etmesin. Bu büyüklükteki bir felakette yapacak bir şey yok maalesef...
Birlik olalım ama deprem ülkesinde yaşadığımızı unutmayalım, bundan sonrası için tedbir alalım." dedi.
Rafet El Roman: "Depremde hayatını kaybeden insanlarımıza baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkece zor günlerden geçiyoruz. Bu depremleri daha önce de gördük. Her seferinde birlik, beraberlik içinde üstesinden geldik. Şimdi de birlik beraberlik günü. İnsanlar saniyeler içinde her şeylerini kaybettiler. Dünyadan gelen yardımlar için de minnettarız."
'MİLLET OLARAK BUNU DA AŞACAĞIZ'
BİR dizide rol alan Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk. Ulviye Karaca, Yavuz Sepetçi, Serkan Kuruda, "Her birlikte bu zor günleri de aşacağız" diyerek şunları söyledi:
"Çok zor bir güne uyandık. Yüzyılın en büyük felaketiyle sarsıldık.
Afet büyük, acımız büyük. Ama Türk milleti olarak bunu da aşacağız, elbirliğiyle inanarak yardımlaşarak... Şimdi tek yürek, birlik olma zamanı. Geçmiş olsun Türkiye'm."
Oyuncu Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Melisa Yıldırımer, dün aldığı acı haberi sosyal medyada paylaştı: "Maalesef ama maalesef kuzenim Berna Özkan ve eşi Hasan Özkan'ın acı haberini aldık. Dayım onları kendi elleriyle çıkarmış. Mekanları cennet olsun."