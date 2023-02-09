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Haberler Magazin Gani Müjde'den sosyal medya trollerine sert tepki

Gani Müjde'den sosyal medya trollerine sert tepki

Yüz yılın en büyük depremlerinden biri olan ve Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da da büyük yıkımlara neden olan Kahramanmaraş depreminin ardından Türkiye tek yürek oldu. Vatandaşlar seferberlik başlatırken, ünlü isimler de birlik ve beraberlik mesajları verdi. Ünlü senarist Gani Müjde de ortalığı karıştırmaya çalışan bazı sosyal medya trollerine tepki gösterdi.

09.02.2023, 16:12 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023, 16:13

Gani Müjde: "Cumhuriyet tarihimizin en büyük felaketini yaşıyor olabiliriz. Kimse devlete, belediyeye, yardım ekiplerine laf etmesin. Bu büyüklükteki bir felakette yapacak bir şey yok maalesef...

Gani Müjde’den sosyal medya trollerine sert tepki

Birlik olalım ama deprem ülkesinde yaşadığımızı unutmayalım, bundan sonrası için tedbir alalım." dedi.

Gani Müjde’den sosyal medya trollerine sert tepki

Rafet El Roman: "Depremde hayatını kaybeden insanlarımıza baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkece zor günlerden geçiyoruz. Bu depremleri daha önce de gördük. Her seferinde birlik, beraberlik içinde üstesinden geldik. Şimdi de birlik beraberlik günü. İnsanlar saniyeler içinde her şeylerini kaybettiler. Dünyadan gelen yardımlar için de minnettarız."

Gani Müjde’den sosyal medya trollerine sert tepki

'MİLLET OLARAK BUNU DA AŞACAĞIZ'

BİR dizide rol alan Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk. Ulviye Karaca, Yavuz Sepetçi, Serkan Kuruda, "Her birlikte bu zor günleri de aşacağız" diyerek şunları söyledi:

Gani Müjde’den sosyal medya trollerine sert tepki

"Çok zor bir güne uyandık. Yüzyılın en büyük felaketiyle sarsıldık.

Gani Müjde’den sosyal medya trollerine sert tepki

Afet büyük, acımız büyük. Ama Türk milleti olarak bunu da aşacağız, elbirliğiyle inanarak yardımlaşarak... Şimdi tek yürek, birlik olma zamanı. Geçmiş olsun Türkiye'm."

Gani Müjde’den sosyal medya trollerine sert tepki

Oyuncu Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Melisa Yıldırımer, dün aldığı acı haberi sosyal medyada paylaştı: "Maalesef ama maalesef kuzenim Berna Özkan ve eşi Hasan Özkan'ın acı haberini aldık. Dayım onları kendi elleriyle çıkarmış. Mekanları cennet olsun."

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