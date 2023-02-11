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İngiliz sanatçı depremde vefat edenler için Kur'an-ı Kerim okudu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen Pazarcık merkezli olan ve 10 ili etkisi altına alan 7.7 ve 7.6'lık depremler çok sayıda can kaybına neden oldu. Tüm Türkiye tek yürek olurken, sanat camiası da yaşananlara kayıtsız kalmadı. 1960 ve 70'li yıllara Cat Stevens ismiyle yaptığı albümlerle damga vuran ve 1977'de Müslüman olmayı seçerek Yusuf İslam adını alan dünyaca ünlü İngiliz sanatçı, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremde hayatını kaybedenler için Bakara Suresi'nden ayetler okudu.

11.02.2023, 16:57 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023, 16:58

İngiliz sanatçı, Kahramanmaraş merkezli depremin duyulmasının ardından yayınladığı 3 mesajında Türkiye'ye destek verirken, son paylaşımında ise Kuran-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin 155, 156 ve 157. ayetlerine yer verdi.

İngiliz sanatçı depremde vefat edenler için Kur’an-ı Kerim okudu

Videoya, "Her kim bir can kurtarırsa, bütün insanlığı kurtarmış gibi olur." ayetinin tercümesiyle başlayan Yusuf İslam, depremin, ölüm ve yaşam hakkındaki hakikatlerin yeniden fark edilmesini sağladığına işaret ederek, "Aileler ve çocuklarının, bir zamanlar mutluca yaşadıkları binaların yükü altında nefes almaya çalıştığı tahayyül edilemez görüntülerini izlediğimiz zaman, bunun insanlığımız ve inancımız için nasıl açık bir test olduğunu anlıyoruz.

İngiliz sanatçı depremde vefat edenler için Kur’an-ı Kerim okudu

Ama asla umutsuzluğa kapılmamalı ve Allah'ın merhametinden ümidi kesmemeliyiz. Deprem kurbanları şehittir, cennetin bahçeleri onlar için hazırlanmıştır.

İngiliz sanatçı depremde vefat edenler için Kur’an-ı Kerim okudu

Orada korku ve endişe asla onlara bulaşmayacaktır. Hayatta kalanlar olarak bizler, şimdi vicdanımız ve hayırseverliğimizle harekete geçmeliyiz.

İngiliz sanatçı depremde vefat edenler için Kur’an-ı Kerim okudu

Allah, felaketin enkazından mümkün olduğunca can kurtarmak için çalışanlardan razı olsun. Yardım edebilecek herkesin elinden geleni yapması gerekir çünkü ölüm ve yıkımın olduğu yerde, hala hayat ve yeniden inşa etme imkanı vardır." ifadelerini kullandı.

İngiliz sanatçı depremde vefat edenler için Kur’an-ı Kerim okudu

Yusuf İslam'ın okuduğu ayetlerin meali şöyle:

İngiliz sanatçı depremde vefat edenler için Kur’an-ı Kerim okudu

"Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele! Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, 'Doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz' derler. İşte rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır."

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