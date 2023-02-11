İngiliz sanatçı depremde vefat edenler için Kur’an-ı Kerim okudu

Videoya, "Her kim bir can kurtarırsa, bütün insanlığı kurtarmış gibi olur." ayetinin tercümesiyle başlayan Yusuf İslam, depremin, ölüm ve yaşam hakkındaki hakikatlerin yeniden fark edilmesini sağladığına işaret ederek, "Aileler ve çocuklarının, bir zamanlar mutluca yaşadıkları binaların yükü altında nefes almaya çalıştığı tahayyül edilemez görüntülerini izlediğimiz zaman, bunun insanlığımız ve inancımız için nasıl açık bir test olduğunu anlıyoruz.