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Haberler Magazin Gökhan Töre ve eşinden anlamlı hareket!

Gökhan Töre ve eşinden anlamlı hareket!

Türkiye'yi yasa boğan, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da da büyük yıkımlara, can kayıplarına neden oldu. Tüm ülke tek yürek olurken, ünlü isimler de depremzedelere yardım için seferber oldu. Adana Demirspor oyuncusu Gökhan Töre ve eşi Buket Töre de, koruyucu aile olabilmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuru yaptı.

12.02.2023, 09:42 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023, 09:43

Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Gökhan Töre ve eşinden anlamlı hareket!

İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Gökhan Töre ve eşinden anlamlı hareket!

Arama kurtarma çalışmalarının 6. gününde can kaybı sayısı 22 bin 327'ye yükseldi.

Gökhan Töre ve eşinden anlamlı hareket!

Deprem nedeniyle birçok bebek ve çocuk ebeveynsiz kaldı. Adana Demirspor forması giyen Gökhan Töre ve eşi Buket Töre harekete geçti.

Gökhan Töre ve eşinden anlamlı hareket!

Töre çifti sosyal medyadan duyurdukları haberle koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'na başvuru yaptı.

Gökhan Töre ve eşinden anlamlı hareket!

Buket Töre'nin açıklamalarında, "Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası 95 binden fazla aile, son 2 günde, depremzede çocuklara koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuruda bulunmuş.

Gökhan Töre ve eşinden anlamlı hareket!

Biz nasıl güzel bir ülkeyiz... Eşim Gökhan Töre ile birlikte başvurumuzu yaptık. Biz birlikte güçlüyüz. O güzel yavruyu yuvamıza dört gözle bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Gökhan Töre ve eşinden anlamlı hareket!

Süper Lig'de uzun yıllar Beşiktaş formasıyla mücadele eden Gökhan Töre, A Milli Futbol Takımı formasını da 26 maçta terletti.

Gökhan Töre ve eşinden anlamlı hareket!

Töre, son olarak Beşiktaş'tan Adana Demirspor'a transfer oldu ve kariyerini Adana'da sürdürüyor.

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