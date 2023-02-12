Gökhan Töre ve eşinden anlamlı hareket!

Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyor.
İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Arama kurtarma çalışmalarının 6. gününde can kaybı sayısı 22 bin 327'ye yükseldi.
Deprem nedeniyle birçok bebek ve çocuk ebeveynsiz kaldı. Adana Demirspor forması giyen Gökhan Töre ve eşi Buket Töre harekete geçti.
Töre çifti sosyal medyadan duyurdukları haberle koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'na başvuru yaptı.
Buket Töre'nin açıklamalarında, "Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası 95 binden fazla aile, son 2 günde, depremzede çocuklara koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuruda bulunmuş.
Biz nasıl güzel bir ülkeyiz... Eşim Gökhan Töre ile birlikte başvurumuzu yaptık. Biz birlikte güçlüyüz. O güzel yavruyu yuvamıza dört gözle bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.
Süper Lig'de uzun yıllar Beşiktaş formasıyla mücadele eden Gökhan Töre, A Milli Futbol Takımı formasını da 26 maçta terletti.
Töre, son olarak Beşiktaş'tan Adana Demirspor'a transfer oldu ve kariyerini Adana'da sürdürüyor.