Yağmur Atacan: Gördüklerimi arkada bırakmak imkansız!

6 Şubat saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı.
6 Şubat saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı.
AFAD, ardından 13.24 sıralarında 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.
EVİNE DÖNDÜ, DUYGULARINI PAYLAŞTI
Ünlü isimler Türkiye'yi yasa boğan depremde tek yürek olarak, can kaybının arttığı bölgeye yardım ulaştırmak ve depremzedelerin sesini duyurmak için kolları sıvadı.
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan hemen arkadaşlarıyla harekete geçti ve Hatay'a gitmek için yola koyuldu. Off road araçlarıyla depremden etkilenen Hatay'ın ulaşılamayan köylerini dolaşan eski oyuncu 7'nci günde evine döndü.
'60 SAAT DİREKSİYONDAYDIM'
Yağmur Atacan yollarda gördüğü bazı kareleri de paylaşarak şunları söyledi:
"60 saat direksiyondaydım, toplam 6 saat mi uyudum hesaplayamıyorum; 4 günü 14 gün gibi yaşadım. Kendimize yedek çamaşır almayı bile düşünmeden yola çıktık, günlerce uyumadık, beslenmedik, herkese yetemezdik biliyoruz ama keşke şöyle yapsaydım demedim."
"Eve vardım vicdanım rahat ama gördüklerimi arkada bırakmak imkansız. Onların eski hayatlarına dönme ihtimali yok diyordum artık bizim de zor..."