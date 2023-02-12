Yağmur Atacan: Gördüklerimi arkada bırakmak imkansız!

'60 SAAT DİREKSİYONDAYDIM'



Yağmur Atacan yollarda gördüğü bazı kareleri de paylaşarak şunları söyledi:

"60 saat direksiyondaydım, toplam 6 saat mi uyudum hesaplayamıyorum; 4 günü 14 gün gibi yaşadım. Kendimize yedek çamaşır almayı bile düşünmeden yola çıktık, günlerce uyumadık, beslenmedik, herkese yetemezdik biliyoruz ama keşke şöyle yapsaydım demedim."