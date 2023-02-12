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Haberler Magazin Yağmur Atacan: Gördüklerimi arkada bırakmak imkansız!

Yağmur Atacan: Gördüklerimi arkada bırakmak imkansız!

Tüm Türkiye'nin yüreğini yakan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremleri Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da ağır yıkımlara yol açtı. Depremin ardından tüm ülke depremzedelere yardım için kollarını sıvadı. Oyuncu Yağmur Atacan da 15 arkadaşı ile birlikte pikap araçlarla köylere yardım götürmek için yola çıktı. Ulaşılamayan köyleri dolaşan Yağmur Atacan felaketin yedinci gününde evine döndü ve duygularını sosyal medya hesabından paylaştı.

12.02.2023, 15:36 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023, 15:54

6 Şubat saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı.

Yağmur Atacan: Gördüklerimi arkada bırakmak imkansız!

AFAD, ardından 13.24 sıralarında 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.

Yağmur Atacan: Gördüklerimi arkada bırakmak imkansız!

EVİNE DÖNDÜ, DUYGULARINI PAYLAŞTI

Ünlü isimler Türkiye'yi yasa boğan depremde tek yürek olarak, can kaybının arttığı bölgeye yardım ulaştırmak ve depremzedelerin sesini duyurmak için kolları sıvadı.

Yağmur Atacan: Gördüklerimi arkada bırakmak imkansız!

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan hemen arkadaşlarıyla harekete geçti ve Hatay'a gitmek için yola koyuldu. Off road araçlarıyla depremden etkilenen Hatay'ın ulaşılamayan köylerini dolaşan eski oyuncu 7'nci günde evine döndü.

Yağmur Atacan: Gördüklerimi arkada bırakmak imkansız!

'60 SAAT DİREKSİYONDAYDIM'

Yağmur Atacan yollarda gördüğü bazı kareleri de paylaşarak şunları söyledi:

"60 saat direksiyondaydım, toplam 6 saat mi uyudum hesaplayamıyorum; 4 günü 14 gün gibi yaşadım. Kendimize yedek çamaşır almayı bile düşünmeden yola çıktık, günlerce uyumadık, beslenmedik, herkese yetemezdik biliyoruz ama keşke şöyle yapsaydım demedim."

Yağmur Atacan: Gördüklerimi arkada bırakmak imkansız!

"Eve vardım vicdanım rahat ama gördüklerimi arkada bırakmak imkansız. Onların eski hayatlarına dönme ihtimali yok diyordum artık bizim de zor..."

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