Enkaz altında kalan oyuncu ve eşi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli iki şiddetli deprem, çok sayıda can aldı. Türkiye bir yandan kaybettiği canlarına ağlarken, bir yandan bir umut hala enkaz altındaki vatandaşların canlı çıkabilme ihtimaline tutunuyor.
Kahramanmaraş merkezli iki şiddetli deprem, çok sayıda can aldı. Türkiye bir yandan kaybettiği canlarına ağlarken, bir yandan bir umut hala enkaz altındaki vatandaşların canlı çıkabilme ihtimaline tutunuyor.
O isimlerden biri de oyuncu Çağdaş Çankaya ile müzisyen eşi Zilan Tigris idi...
Oyuncu Çağdaş Çankaya ve eşi müzisyen Zilan Tigris Diyarbakır'da günlerdir enkaz altındalardı.
Ankca çiftten üzen haber geldi.
CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
Bir dönem Kuruluş Osman'da da rol alan Çağdaş Çankaya ile müzisyen eşi Zilan Tigris Diyarbakır'daki depremde hayatını kaybetti.
Çankaya ve Tigris'in bulunduğu apartmandan ses geldiği için umutlar son ana kadar tükenmemişti. Ancak acı haber geldi.