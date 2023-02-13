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Haberler Magazin Enkaz altında kalan oyuncu ve eşi hayatını kaybetti

Enkaz altında kalan oyuncu ve eşi hayatını kaybetti

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremleri sonrasında Türkiye yaralarını sarmaya devam ediyor. Enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak için canla başla çalışan arama kurtarma ekipleri son olarak ünlü oyuncu ve eşinin cansız bedenine ulaştı. Kuruluş Osman dizisinin oyuncusu Çağdaş Çankaya ve müzisyen eşi Zilan Tigris Diyarbakır'da 9 katlı apartmanın altında kalarak hayatını kaybetti.

13.02.2023, 10:00 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023, 10:03

Kahramanmaraş merkezli iki şiddetli deprem, çok sayıda can aldı. Türkiye bir yandan kaybettiği canlarına ağlarken, bir yandan bir umut hala enkaz altındaki vatandaşların canlı çıkabilme ihtimaline tutunuyor.

Enkaz altında kalan oyuncu ve eşi hayatını kaybetti

O isimlerden biri de oyuncu Çağdaş Çankaya ile müzisyen eşi Zilan Tigris idi...

Enkaz altında kalan oyuncu ve eşi hayatını kaybetti

Oyuncu Çağdaş Çankaya ve eşi müzisyen Zilan Tigris Diyarbakır'da günlerdir enkaz altındalardı.

Enkaz altında kalan oyuncu ve eşi hayatını kaybetti

Ankca çiftten üzen haber geldi.

Enkaz altında kalan oyuncu ve eşi hayatını kaybetti

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Bir dönem Kuruluş Osman'da da rol alan Çağdaş Çankaya ile müzisyen eşi Zilan Tigris Diyarbakır'daki depremde hayatını kaybetti.

Enkaz altında kalan oyuncu ve eşi hayatını kaybetti

Çankaya ve Tigris'in bulunduğu apartmandan ses geldiği için umutlar son ana kadar tükenmemişti. Ancak acı haber geldi.

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