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Haberler Magazin Enkazdan çıkan Necati Bey bakın ne istedi! Müge Anlı kayıtsız kalmadı

Enkazdan çıkan Necati Bey bakın ne istedi! Müge Anlı kayıtsız kalmadı

Ünlü sunucu Müge Anlı'dan duygulandıran paylaşım geldi. Hatay'da arama kurtarma çalışmalarında bir mucize daha yaşandı. Enkazdan çıkarılan Necati isimli vatandaş, "Orada 3 şey canım istedi. Müge Anlı'nın çorbası, elma ve portakal." dedi. O anlarda çekilen görüntüleri paylaşan ünlü sunucu, "Ayağa kalkar kalkmaz seni İstanbul'da misafir edelim karşılıklı çorba içelim" yanıtını verdi.

13.02.2023, 10:47 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023, 10:57

Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarında bir mucize daha yaşandı.

Enkazdan çıkan Necati Bey bakın ne istedi! Müge Anlı kayıtsız kalmadı

Necati isimli vatandaşın enkaz altından gelen sesini duyan ekipler yıkılan binada çalışma başlattı.

Enkazdan çıkan Necati Bey bakın ne istedi! Müge Anlı kayıtsız kalmadı

Yaralı vatandaş saatler süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Enkazdan çıkan Necati Bey bakın ne istedi! Müge Anlı kayıtsız kalmadı

"MÜGE ANLI'NIN ÇORBASINI İSTERİM"

Hastaneye kaldırılan Necati Bey sedyede ambulansa götürülürken, "Orada 3 şey canım istedi. Müge Anlı'nın çorbası, elma ve portakal. Beynime geçecek artık Müge Anlı'nın çorbası" ifadelerini kullandı.

Enkazdan çıkan Necati Bey bakın ne istedi! Müge Anlı kayıtsız kalmadı

Ambulanstaki çalışanlar "Geldi Müge Anlı geldi" deyince vatandaş "Gelmez mi Müge Anlı gelmez mi...

Enkazdan çıkan Necati Bey bakın ne istedi! Müge Anlı kayıtsız kalmadı

İnsan kızı insan Müge Anlı. Anası onu Kadir gecesi doğurmuş" diye konuştu.

Enkazdan çıkan Necati Bey bakın ne istedi! Müge Anlı kayıtsız kalmadı

Müge Anlı da o anlarda çekilen görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Enkazdan çıkan Necati Bey bakın ne istedi! Müge Anlı kayıtsız kalmadı

Anlı, "Eğer arzu edersen ayağa kalkar kalkmaz seni İstanbul'da misafir edelim karşılıklı çorba içelim. Rabbim yardımcın olsun" ifadelerini kullandı.

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