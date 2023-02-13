Enkazdan çıkan Necati Bey bakın ne istedi! Müge Anlı kayıtsız kalmadı

Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarında bir mucize daha yaşandı.
Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarında bir mucize daha yaşandı.
Necati isimli vatandaşın enkaz altından gelen sesini duyan ekipler yıkılan binada çalışma başlattı.
Yaralı vatandaş saatler süren çalışmanın ardından kurtarıldı.
"MÜGE ANLI'NIN ÇORBASINI İSTERİM"
Hastaneye kaldırılan Necati Bey sedyede ambulansa götürülürken, "Orada 3 şey canım istedi. Müge Anlı'nın çorbası, elma ve portakal. Beynime geçecek artık Müge Anlı'nın çorbası" ifadelerini kullandı.
Ambulanstaki çalışanlar "Geldi Müge Anlı geldi" deyince vatandaş "Gelmez mi Müge Anlı gelmez mi...
İnsan kızı insan Müge Anlı. Anası onu Kadir gecesi doğurmuş" diye konuştu.
Müge Anlı da o anlarda çekilen görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.
Anlı, "Eğer arzu edersen ayağa kalkar kalkmaz seni İstanbul'da misafir edelim karşılıklı çorba içelim. Rabbim yardımcın olsun" ifadelerini kullandı.