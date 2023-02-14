Çiçek Dilligil aldığı haberle yıkıldı

Ünlü oyuncu Çiçek Dilligil'in öğrencilerinden Selahattin Aksoy vefat etti.
Ünlü oyuncu Çiçek Dilligil'in öğrencilerinden Selahattin Aksoy vefat etti.
Ünlü oyuncu yaşadığı acıyı sosyal medya hesabından şu sözler ile paylaştı:
"Ah be Selom... Ah be tertemiz kalpli çocuğum benim... İlk öğrencilerimden... Ne çok anı, hep gülümseten... Huzur içinde uyu.
Bunu demeye ne dilim varıyor, ne yüreğim kaldırıyor. Ablacığına, annene, babana ve amcan sevgili Mehmet Aksoy'a sabır ve uzun ömür...
Hiç olmadı, hiç... Ah Selom. Ah güler yüzlüm... Gerçekten yıkıldık"