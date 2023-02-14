  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Çiçek Dilligil aldığı haberle yıkıldı

Çiçek Dilligil aldığı haberle yıkıldı

Oyuncu Çiçek Dilligil, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla öğrencilerinden Selahattin Aksoy'un vefat ettiğini duyurdu. "Ah be tertemiz kalpli çocuğum benim..." diyen Çiçek Dilligil'in yazdığı satırlar yürekleri sızlattı. İşte Çiçek Dilligil'in o paylaşımı...

14.02.2023, 11:24 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023, 11:24

Ünlü oyuncu Çiçek Dilligil'in öğrencilerinden Selahattin Aksoy vefat etti.

Çiçek Dilligil aldığı haberle yıkıldı

Ünlü oyuncu yaşadığı acıyı sosyal medya hesabından şu sözler ile paylaştı:

Çiçek Dilligil aldığı haberle yıkıldı

"Ah be Selom... Ah be tertemiz kalpli çocuğum benim... İlk öğrencilerimden... Ne çok anı, hep gülümseten... Huzur içinde uyu.

Çiçek Dilligil aldığı haberle yıkıldı

Bunu demeye ne dilim varıyor, ne yüreğim kaldırıyor. Ablacığına, annene, babana ve amcan sevgili Mehmet Aksoy'a sabır ve uzun ömür...

Çiçek Dilligil aldığı haberle yıkıldı

Hiç olmadı, hiç... Ah Selom. Ah güler yüzlüm... Gerçekten yıkıldık"

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA