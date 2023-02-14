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Haberler Magazin Nagihan Karadere paylaşımıyla duygulandırdı

Nagihan Karadere paylaşımıyla duygulandırdı

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremlerinin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Herkes depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu. İlk olarak yardım kolilerinin hazırlanması için çalışan milli atlet Nagihan Karadere şimdi ise depremzedelerle buluştu. Karadere, depremzedelerle buluştuğu kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.

14.02.2023, 17:02 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023, 17:03

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da da ağır yıkımlara neden oldu.

Nagihan Karadere paylaşımıyla duygulandırdı

Ünlü isimler de tek yürek olarak, çalışmalara destek veriyor. Milli atlet Nagihan Karadere de ilk günden beri deprem bölgelerinde bulunuyor.

Nagihan Karadere paylaşımıyla duygulandırdı

İlk önce Hatay'a giden Nagihan Karadere şimdi de soluğu Antakya'da aldı. Antakya'nın köylerindeki depremzedelerle bir araya gelen Nagihan Karadere, depremzedelerle bir araya fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Nagihan Karadere paylaşımıyla duygulandırdı

Nagihan Karadere paylaşımına ise şu notu düştü, "Bugün yardım için bir köye gittik ve Esma ile tanıştım. 2 yaşında kızını 5 yaşında oğlunu ve kocasını kaybetmiş.

Nagihan Karadere paylaşımıyla duygulandırdı

Esma da de saatler sonra enkazın altından çıkarılmış. Enkaz altında çocuklarının cansız bedeniyle baş başa kalan bir anne..

Nagihan Karadere paylaşımıyla duygulandırdı

Nasıl teselli olur ki bu anne, nasıl hayata tutunur Esma? Ah esma Aahh içimiz yangın yeri... Allah dayanma gücü versin sana mekanları cennet olsun.

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