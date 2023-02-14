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Haberler Magazin Sertab Erener'den anlamlı hareket!

Sertab Erener'den anlamlı hareket!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da ağır yıkımlara neden olan depremler nedeniyle çok sayıda can kaybı oldu. Bu felaket, sadece insanları değil hayvanları da etkiledi. Şarkıcı Sertab Erner de deprem bölgelerinde etkilenen can dostlarımız için çiftlik kurdu ve güvenli bölgelere taşınmaları için harekete geçti.

14.02.2023, 09:25 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023, 09:42

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen iki büyük depremin ardından, deprem bölgelerine yardım ulaştırılmaya devam ediliyor.

Sertab Erener’den anlamlı hareket!

Sanatçı Sertab Erener, depremden etkilenen sokak hayvanları, ahır hayvanları ve barınaklar için harekete geçti.

Sertab Erener’den anlamlı hareket!

Sertab Erener, asrın felaketinden etkilenen hayvan dostlarımız için yardıma konuştu.

Sertab Erener’den anlamlı hareket!

Sertab Erener, barınak hayvanlar için çiftlik kurdu ve güvenli bölgelere taşınmalara için harekete geçti.

Sertab Erener’den anlamlı hareket!

MUCİZE KURTULUŞLAR

Depremin 110. saatinde Kahramanmaraş'ta bulunan 7 katlı Hamdi Bey Apartmanı'nın enkazından bir kedi canlı çıkarıldı.

Sertab Erener’den anlamlı hareket!

Hatay'daki bir binanın enkazı altında kalan kedi, arama kurtarma ekipleri tarafından 121 saat sonra canlı olarak kurtardı.

Sertab Erener’den anlamlı hareket!

Diyarbakır'da sabah ezan okunurken ulumaya başlayan anne köpek, sesini ekiplere ulaştırdı. 8 katlı Hisami Apartmanı'nın enkazında 124'üncü saatte, anne köpek ve 2 yavrusu kurtarıldı.

Sertab Erener’den anlamlı hareket!

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, depremden etkilenen Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki çalışmaları sırasında 133. saattir beton yığınları arasında sıkışan bir kediyi de kurtardı.

Sertab Erener’den anlamlı hareket!

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremden 135 saat sonra enkazdan çıkan kedi, tedavi altına alındı.

Sertab Erener’den anlamlı hareket!

Kahramanmaraş'ta yıkılmış bir enkazdan 12 muhabbet kuşu kurtarıldı.

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