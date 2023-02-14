Sertab Erener’den anlamlı hareket!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen iki büyük depremin ardından, deprem bölgelerine yardım ulaştırılmaya devam ediliyor.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen iki büyük depremin ardından, deprem bölgelerine yardım ulaştırılmaya devam ediliyor.
Sanatçı Sertab Erener, depremden etkilenen sokak hayvanları, ahır hayvanları ve barınaklar için harekete geçti.
Sertab Erener, asrın felaketinden etkilenen hayvan dostlarımız için yardıma konuştu.
Sertab Erener, barınak hayvanlar için çiftlik kurdu ve güvenli bölgelere taşınmalara için harekete geçti.
MUCİZE KURTULUŞLAR
Depremin 110. saatinde Kahramanmaraş'ta bulunan 7 katlı Hamdi Bey Apartmanı'nın enkazından bir kedi canlı çıkarıldı.
Hatay'daki bir binanın enkazı altında kalan kedi, arama kurtarma ekipleri tarafından 121 saat sonra canlı olarak kurtardı.
Diyarbakır'da sabah ezan okunurken ulumaya başlayan anne köpek, sesini ekiplere ulaştırdı. 8 katlı Hisami Apartmanı'nın enkazında 124'üncü saatte, anne köpek ve 2 yavrusu kurtarıldı.
Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, depremden etkilenen Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki çalışmaları sırasında 133. saattir beton yığınları arasında sıkışan bir kediyi de kurtardı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremden 135 saat sonra enkazdan çıkan kedi, tedavi altına alındı.