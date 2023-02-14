Taha Duymaz’ın ablası o iddialara ateş püskürdü

"BURADAN HALA ÇIKAMADILAR VE HALA BEKLİYORUZ"

Ayrıca Duymaz, "Bu zamana kadar sustum. Acımı sizin gibi gereksiz insanlar yüzünden yaşayamıyorum. Kardeşlerim, halam, eniştem enkaz altında! Ben yabancı değilim, benim canlarım, kanlarım, hayatlarım onlar! Burada prim kasacak, yok takipçi, yok bilmem ne Taha var melek var umut! Bırakın buradan hala çıkmadılar ve hala bekliyoruz. Ben geldim geleli sadece bir kere annemi görmeye gittim ne haldedir diye... Burada her çıkan cesede bakmanın psikolojisini anlayamazsınız. Onlardır diye bir umutla ya ölü, ya diri ama siz bu duyguyu bu acıyı hissedemezsiniz. Dilerim Allah'tan bu boş konuşan 'saklıyor' diyen insanlar 'prim yapıyor' diyen klavye delikanlılarına Allah size yaşatmasın dilerim Allah'tan yaşatmasın" ifadelerini kullandı.