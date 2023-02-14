Taha Duymaz’ın ablası o iddialara ateş püskürdü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 10 il etkilendi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 10 il etkilendi.
10 ilde mucize kurtuluşlar devam ederken bir üzen haber de sosyal medya fenomeninden geldi.
Çektiği yemek videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz'ın Hatay'da göçük altında kaldığı haberini ablası Semiha Duymaz gözyaşlarıyla duyurmuş ve yardım istemişti.
Hatay'da akrabalarının evinde enkaz altında kalan genç fenomen Taha Duymaz'ı bulmak için Dilan Polat adeta seferber olmuştu.
Bugün bölgede bulunan CZN Burak'ın açıklamalarının ardından Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz'dan bir açıklama geldi.
"BURADAN HALA ÇIKAMADILAR VE HALA BEKLİYORUZ"
Ayrıca Duymaz, "Bu zamana kadar sustum. Acımı sizin gibi gereksiz insanlar yüzünden yaşayamıyorum. Kardeşlerim, halam, eniştem enkaz altında! Ben yabancı değilim, benim canlarım, kanlarım, hayatlarım onlar! Burada prim kasacak, yok takipçi, yok bilmem ne Taha var melek var umut! Bırakın buradan hala çıkmadılar ve hala bekliyoruz. Ben geldim geleli sadece bir kere annemi görmeye gittim ne haldedir diye... Burada her çıkan cesede bakmanın psikolojisini anlayamazsınız. Onlardır diye bir umutla ya ölü, ya diri ama siz bu duyguyu bu acıyı hissedemezsiniz. Dilerim Allah'tan bu boş konuşan 'saklıyor' diyen insanlar 'prim yapıyor' diyen klavye delikanlılarına Allah size yaşatmasın dilerim Allah'tan yaşatmasın" ifadelerini kullandı.
TAHA DUYMAZ'DAN YENİ HABER VAR!
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay'da da büyük yıkımlara neden olan deprem felaketinde enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın son durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Taha Duymaz'nın bulundupu enkazın başından yeni bir paylaşım geldi. Taha Duymaz ile ilgili bilgiyi Hataylı CZN Burak verdi...
Sosyal medya kullanıcıları fenomen Taha Duymaz'ın akıbetini merak ediyor! Taha Duymaz öldü mü? Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı? İlk günden beri Taha Duymaz'ın enkaz altında çıkarılmasıyla ilgili seferber olan ünlü isimlerden biri de kendisi de Hataylı olan CZN Burak idi.
"Taha Duymaz kardeşimiz ile ilgili bilgi almaya çalıştım öğrenebildiğim son durum budur" diyerek video paylaştı.
Taha Duymaz'ın ablası ve kardeşinin de bulunduğu enkaz çalışmalarından paylaşımlarda bulunan CZN Burak daha sonrasında ise sosyal medyadan takipçilerine isyanda bulundu.
"Lütfen biraz anlayış binlerce kişi var mağdur olan yakınını kaybeden, lütfen biraz anlayış" diyen CZN Burak kendisinin de Hataylı olduğunu ve yanında olması gereken akrabalarının da olduğunu dile getirerek sürekli Taha ile ilgili bilgi almak isteyen takipçilerinden anlayış istedi.