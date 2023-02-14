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Haberler Magazin Taha Duymaz’ın ablası o iddialara ateş püskürdü

Taha Duymaz’ın ablası o iddialara ateş püskürdü

Hatay'daki depremde enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın son durumu oldukça merak ediliyor. Depremin dokuzuncu gününde, Taha Duymaz'ın öldüğü ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. CZN Burak'ın enkaz yerinden yaptığı açıklamaların ardından fenomenin ablası Semiha Duymaz'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Taha Duymaz yaşıyor mu, Taha Duymaz enkaz altından çıkarıldı mı, Taha Duymaz öldü mü, enkazda yaşam belirtisi var mı, Taha Duymaz enkazdan çıktı mı? İşte detaylar...

14.02.2023, 12:08 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023, 12:09

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 10 il etkilendi.

Taha Duymaz’ın ablası o iddialara ateş püskürdü

10 ilde mucize kurtuluşlar devam ederken bir üzen haber de sosyal medya fenomeninden geldi.

Taha Duymaz’ın ablası o iddialara ateş püskürdü

Çektiği yemek videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz'ın Hatay'da göçük altında kaldığı haberini ablası Semiha Duymaz gözyaşlarıyla duyurmuş ve yardım istemişti.

Taha Duymaz’ın ablası o iddialara ateş püskürdü

Hatay'da akrabalarının evinde enkaz altında kalan genç fenomen Taha Duymaz'ı bulmak için Dilan Polat adeta seferber olmuştu.

Taha Duymaz’ın ablası o iddialara ateş püskürdü

Bugün bölgede bulunan CZN Burak'ın açıklamalarının ardından Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz'dan bir açıklama geldi.

Taha Duymaz’ın ablası o iddialara ateş püskürdü
"TAHA DUYMAZ'IN ABLASI ATEŞ PÜSKÜRDÜ: ACIMIZ ÇOK! BUNU YAŞAMAYAN BİLMEZ!
Sosyal medyada iddialara adeta ateş püsküren Semiha Duymaz, "Arkadaşlar! Bu hesabı kardeşimi gerçekten yürekten ve yürekten sevenler için açık, bu süreçte sevenlerine haber vermek için! Şimdi ben bu kötü konuşan, yorum yapan insanlara sesleniyorum bu durumda! Acımız çok. Bunu yaşamayan bilmez ve Allah kimseye yaşatmasın! Şimdi klavye başına geçip ordan konuşmak, laf etmek suçlamak çok kolay! Tek dileğim Allah size yaşatmasın! Taha ben melek, umut halm enişten benim kanlarım, canlarım! Yeni fenomen olmadı sonuçta. İsteseydim ben ilk baştan prim yapar, takipçi yükseltirdim kardeşimin arkasından. Lütfen siz de Allah için susun artık ve biz de kardeşlerimize kavuşalım" dedi.
Taha Duymaz’ın ablası o iddialara ateş püskürdü

"BURADAN HALA ÇIKAMADILAR VE HALA BEKLİYORUZ"

Ayrıca Duymaz, "Bu zamana kadar sustum. Acımı sizin gibi gereksiz insanlar yüzünden yaşayamıyorum. Kardeşlerim, halam, eniştem enkaz altında! Ben yabancı değilim, benim canlarım, kanlarım, hayatlarım onlar! Burada prim kasacak, yok takipçi, yok bilmem ne Taha var melek var umut! Bırakın buradan hala çıkmadılar ve hala bekliyoruz. Ben geldim geleli sadece bir kere annemi görmeye gittim ne haldedir diye... Burada her çıkan cesede bakmanın psikolojisini anlayamazsınız. Onlardır diye bir umutla ya ölü, ya diri ama siz bu duyguyu bu acıyı hissedemezsiniz. Dilerim Allah'tan bu boş konuşan 'saklıyor' diyen insanlar 'prim yapıyor' diyen klavye delikanlılarına Allah size yaşatmasın dilerim Allah'tan yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Taha Duymaz’ın ablası o iddialara ateş püskürdü

TAHA DUYMAZ'DAN YENİ HABER VAR!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay'da da büyük yıkımlara neden olan deprem felaketinde enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın son durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Taha Duymaz'nın bulundupu enkazın başından yeni bir paylaşım geldi. Taha Duymaz ile ilgili bilgiyi Hataylı CZN Burak verdi...

Taha Duymaz’ın ablası o iddialara ateş püskürdü

Sosyal medya kullanıcıları fenomen Taha Duymaz'ın akıbetini merak ediyor! Taha Duymaz öldü mü? Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı? İlk günden beri Taha Duymaz'ın enkaz altında çıkarılmasıyla ilgili seferber olan ünlü isimlerden biri de kendisi de Hataylı olan CZN Burak idi.

"Taha Duymaz kardeşimiz ile ilgili bilgi almaya çalıştım öğrenebildiğim son durum budur" diyerek video paylaştı.

Taha Duymaz’ın ablası o iddialara ateş püskürdü

Taha Duymaz'ın ablası ve kardeşinin de bulunduğu enkaz çalışmalarından paylaşımlarda bulunan CZN Burak daha sonrasında ise sosyal medyadan takipçilerine isyanda bulundu.

"Lütfen biraz anlayış binlerce kişi var mağdur olan yakınını kaybeden, lütfen biraz anlayış" diyen CZN Burak kendisinin de Hataylı olduğunu ve yanında olması gereken akrabalarının da olduğunu dile getirerek sürekli Taha ile ilgili bilgi almak isteyen takipçilerinden anlayış istedi.

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