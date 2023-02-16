Hamdi Alkan’ın annesi yaşamını yitirdi

"ŞU AN HAYATTAYSAM BUNUN SEBEBİ YİNE SEN OLDUN"



Öyle günlerden geçiyoruz ki anneciğim deprem belki bitiyor ama yüreklerimizdeki fay kırıklarını cahilce çabalarla derinleştirmeye çalışanlar var. Sen dün aramızdan ayrılarak bir kez daha anne olarak bizi korudun. Çok değil, bir hafta önce her şey yerli yerinde iken aramızdan ayrılsaydın belki biz de Antakya'da olacak, şimdi ise bu dünyada olmayacaktık.