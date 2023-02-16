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Haberler Magazin Rapçi 'Maestro'dan acı haber geldi

Rapçi 'Maestro'dan acı haber geldi

'Maestro' lakabıyla tanınan rap şarkıcısı Berk Karadaş'dan acı haber geldi. 33 yaşındaki ünlü isim kalp rahatsızlığından dolayı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Maestro'nun ölüm haberi rap camiasını yasa boğdu.

16.02.2023, 09:57 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023, 09:58

Rap camiasında Maestro olarak bilinen rap sanatçısı Berk Karadaş, kalp rahatsızlığından dolayı kaldırıldığı hastanede genç yaşta hayata gözlerini yumdu.

Rapçi ’Maestro’dan acı haber geldi

Daha önce Nicodem ile yaptıkları düet çalışması 'Öldüğüm Gün'ü Müzikonair etiketi ile çıkaran Maestro'nun ölüm haberi rap camiasını yasa boğdu.

Rapçi ’Maestro’dan acı haber geldi

Sayedar, Allame ve Joker gibi isimler sosyal medyadan üzüntülerini dile getirdi.

Rapçi ’Maestro’dan acı haber geldi

Berk Karadaş'ın cenazesi bugün öğle namazının ardından Maltepe Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

Rapçi ’Maestro’dan acı haber geldi

BERK KARADAŞ (MAESTRO) KİMDİR?

Gerçek adı Berk Karadaş olan ünlü rapçi, 1989 İstanbul doğumlu.

Rapçi ’Maestro’dan acı haber geldi

1999 yılında rap müzik dinlemeye başlayan ünlü isim, 2014 yılında ise ilk kaydını almayı başardı. Kadıköy Acil grubunda da yer alan ünlü isim, İstanbul Trip bünyesinde üretimine devam etti.

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