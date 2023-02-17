  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Armağan Çağlayan'dan hüzünlendiren sözler: Taha'nın umutları vardı

Armağan Çağlayan'dan hüzünlendiren sözler: Taha'nın umutları vardı

Çektiği yemek videolarıyla ünlenen Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası Hatay'da enkaz altında kalmıştı. Arama kurtarma ekipleri, depremin 12. gününde Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaştı. Türkiye'yi yasa boğan acı haber sonrasında ünlü yaoımcı ve sunucu Armağan Çağlayan'dan hüzünlendiren bir paylaşım geldi.

17.02.2023, 16:49 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023, 16:50

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde hasara neden olan iki yıkıcı deprem sebebiyle Taha Duymaz, kardeşleri, halası, yeğenleri ve eniştesi ile Hatay'da göçük altında kalmıştı.

Armağan Çağlayan’dan hüzünlendiren sözler: Umutları vardı

Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailesinin misafirlikte depreme yakalandığını ve enkaz altında olduğunu duyurmuştu.

Armağan Çağlayan’dan hüzünlendiren sözler: Umutları vardı

Instagram'da 1.4 milyon takipçisi olan Duymaz'dan günlerdir haber alınamazken; son olarak ünlü ismin yakın arkadaşı olduğu bilinen Ragip Narin'den açıklama geldi.

Armağan Çağlayan’dan hüzünlendiren sözler: Umutları vardı

Taha Duymaz'ın son durumuyla ilgili paylaşımlarda bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, vefat haberinin doğru olduğunu söyledi.

Armağan Çağlayan’dan hüzünlendiren sözler: Umutları vardı

Oradaki ilgililerden mesaj geldiğini belirten Polat; "Cenazeleri görülmüş, hepsini teker teker çıkartıyorlar. Mucizeler oluyor evet ama ben tahmin ediyordum. Ailesinin, hepimizin başı sağolsun." açıklamasında bulundu.

Armağan Çağlayan’dan hüzünlendiren sözler: Umutları vardı

Duymaz'ın ölüm haberini arkadaşı Ragip Narin "Başımız sağolsun" mesajıyla verdi.

Armağan Çağlayan’dan hüzünlendiren sözler: Umutları vardı

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN: UMUTLARI VARDI...

Türkiye'yi yasa boğan haberin ardından ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan'dan da bir paylaşım geldi.

Armağan Çağlayan’dan hüzünlendiren sözler: Umutları vardı

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Çağlayan, şu ifadeleri kullandı:

"Taha'nın cansız bedenine ulaşılmış. Gör Beni çekiminde tanışmıştık. Çok saygılı, ürkek bir çocuktu. Ailesini geçindirebilmek için savaşıyordu. Umutları vardı.

Armağan Çağlayan’dan hüzünlendiren sözler: Umutları vardı

'Bundan sonra istediğim gibi yaşayacağım,insanın ömrü kelebek gibi' demişti. Çok üzgünüm. Yattığı yer incitmesin."

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA