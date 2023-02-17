Armağan Çağlayan'dan hüzünlendiren sözler: Taha'nın umutları vardı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde hasara neden olan iki yıkıcı deprem sebebiyle Taha Duymaz, kardeşleri, halası, yeğenleri ve eniştesi ile Hatay'da göçük altında kalmıştı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde hasara neden olan iki yıkıcı deprem sebebiyle Taha Duymaz, kardeşleri, halası, yeğenleri ve eniştesi ile Hatay'da göçük altında kalmıştı.
Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailesinin misafirlikte depreme yakalandığını ve enkaz altında olduğunu duyurmuştu.
Instagram'da 1.4 milyon takipçisi olan Duymaz'dan günlerdir haber alınamazken; son olarak ünlü ismin yakın arkadaşı olduğu bilinen Ragip Narin'den açıklama geldi.
Taha Duymaz'ın son durumuyla ilgili paylaşımlarda bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, vefat haberinin doğru olduğunu söyledi.
Oradaki ilgililerden mesaj geldiğini belirten Polat; "Cenazeleri görülmüş, hepsini teker teker çıkartıyorlar. Mucizeler oluyor evet ama ben tahmin ediyordum. Ailesinin, hepimizin başı sağolsun." açıklamasında bulundu.
Duymaz'ın ölüm haberini arkadaşı Ragip Narin "Başımız sağolsun" mesajıyla verdi.
ARMAĞAN ÇAĞLAYAN: UMUTLARI VARDI...
Türkiye'yi yasa boğan haberin ardından ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan'dan da bir paylaşım geldi.
Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Çağlayan, şu ifadeleri kullandı:
"Taha'nın cansız bedenine ulaşılmış. Gör Beni çekiminde tanışmıştık. Çok saygılı, ürkek bir çocuktu. Ailesini geçindirebilmek için savaşıyordu. Umutları vardı.
'Bundan sonra istediğim gibi yaşayacağım,insanın ömrü kelebek gibi' demişti. Çok üzgünüm. Yattığı yer incitmesin."