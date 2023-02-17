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Haberler Magazin Taha Duymaz'dan acı haber geldi

Taha Duymaz'dan acı haber geldi

Sosyal medyada paylaştığı yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz, asrın felaketi olarak adlandırılan depreme Hatay'da halasının evinde yakalandı. Depremin on ikinci gününde Taha Duymaz'dan acı haber geldi. 6 Şubat'tan beri enkaz altında olan Taha Duymaz'ın vefat haberini sosyal medya fenomeni Dilan Polat duyurdu.

17.02.2023, 15:00 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023, 15:30

Sosyal medya paylaşımlarıyla adını geniş kitlelere duyuran Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde Hatay'ın da etkilenmesi sonucunda enkaz altında kalmıştı.

Taha Duymaz’dan acı haber geldi

Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailesinin misafirlikte depreme yakalandığını ve enkaz altında olduğunu duyurmuştu.

Taha Duymaz’dan acı haber geldi

DİLAN POLAT DOĞRULADI

Taha Duymaz'ın son durumuyla ilgili paylaşımlarda bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, vefat haberinin doğru olduğunu söyledi.

Taha Duymaz’dan acı haber geldi

Oradaki ilgililerden mesaj geldiğini belirten Polat; "Cenazeleri görülmüş, hepsini teker teker çıkartıyorlar. Mucizeler oluyor evet ama ben tahmin ediyordum. Ailesinin, hepimizin başı sağolsun." açıklamasında bulundu.

Taha Duymaz’dan acı haber geldi

Dilan Polat'ın paylaşımının ardından, sosyal medyada baş sağlığı mesajları yağdı...

Taha Duymaz’dan acı haber geldi

Taha Duymaz ve kardeşi Melek Duymaz'dan acı haber geldi. Enkaz altında Taha ve Melek'in cenazelerine ulaşıldı.

Taha Duymaz’dan acı haber geldi

Duymaz'ın ölüm haberini arkadaşı Ragip Narin "Başımız sağolsun" mesajıyla verdi.

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