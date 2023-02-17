Taha Duymaz’dan acı haber geldi

Sosyal medya paylaşımlarıyla adını geniş kitlelere duyuran Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde Hatay'ın da etkilenmesi sonucunda enkaz altında kalmıştı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla adını geniş kitlelere duyuran Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde Hatay'ın da etkilenmesi sonucunda enkaz altında kalmıştı.
Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailesinin misafirlikte depreme yakalandığını ve enkaz altında olduğunu duyurmuştu.
DİLAN POLAT DOĞRULADI
Taha Duymaz'ın son durumuyla ilgili paylaşımlarda bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, vefat haberinin doğru olduğunu söyledi.
Oradaki ilgililerden mesaj geldiğini belirten Polat; "Cenazeleri görülmüş, hepsini teker teker çıkartıyorlar. Mucizeler oluyor evet ama ben tahmin ediyordum. Ailesinin, hepimizin başı sağolsun." açıklamasında bulundu.
Dilan Polat'ın paylaşımının ardından, sosyal medyada baş sağlığı mesajları yağdı...
Taha Duymaz ve kardeşi Melek Duymaz'dan acı haber geldi. Enkaz altında Taha ve Melek'in cenazelerine ulaşıldı.
Duymaz'ın ölüm haberini arkadaşı Ragip Narin "Başımız sağolsun" mesajıyla verdi.