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Haberler Magazin Merve Boluğur Taha Duymaz'la ilgili pişmanlığını dile getirdi

Merve Boluğur Taha Duymaz'la ilgili pişmanlığını dile getirdi

Oyuncu Merve Boluğur, çektiği yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz'ın vefat haberinin ardından sosyal medya hesabından duyduğu üzüntüyü ve pişmanlığı dile getirdi. Merve Boluğur, "Göremedim, çok üzgünüm..." dedi. Ünlü ismin o paylaşımı, görenleri hüzünlendirdi.

18.02.2023, 17:11 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023, 17:13

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem, 10 ilde büyük yıkımlara sebep oldu. On binlerce can kaybının olduğu depremde fenomen Taha Duymaz da hayatını kaybetti.

Merve Boluğur Taha Duymaz’la ilgili pişmanlığını dile getirdi

Deprem faciasının ilk gününden beri bölgede olan Merve Boluğur, bu süreçte göçük altında bulunan genç fenomen Taha Duymaz'dan gelecek güzel bir haberi bekliyordu, fakat olmadı.

Merve Boluğur Taha Duymaz’la ilgili pişmanlığını dile getirdi

Merve Boluğur, genç fenomen Taha Duymaz'dan acı haber gelmesinin ardından yaşadığı üzüntüyü dile getiren bir paylaşımda bulundu.

Merve Boluğur Taha Duymaz’la ilgili pişmanlığını dile getirdi

BİN PİŞMAN OLDU!

YouTube kanalı için çektiği yemek videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın kendisine attığı mesajları yeni fark eden Merve Boluğur, ekran görüntüsü alarak o mesajları takipçileriyle paylaştı.

Merve Boluğur Taha Duymaz’la ilgili pişmanlığını dile getirdi

"MESAJLARINI GÖREMEDİM, ÇOK ÜZGÜNÜM!"

Taha Duymaz'ın kendisine, "Abla ben de İstanbul'dayım. En çok hangi cafelere gidiyorsun. Umarım karşılaşırız. Seni çok seviyorum" yazdığını yeni fark eden oyuncu, paylaşımına şu sözleri not düştü:

Merve Boluğur Taha Duymaz’la ilgili pişmanlığını dile getirdi

"Güzel kardeşim, mesajlarını göremedim. Çok üzgünüm. Gittiğin yerde güzel uyu!"

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