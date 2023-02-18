Merve Boluğur Taha Duymaz’la ilgili pişmanlığını dile getirdi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem, 10 ilde büyük yıkımlara sebep oldu. On binlerce can kaybının olduğu depremde fenomen Taha Duymaz da hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem, 10 ilde büyük yıkımlara sebep oldu. On binlerce can kaybının olduğu depremde fenomen Taha Duymaz da hayatını kaybetti.
Deprem faciasının ilk gününden beri bölgede olan Merve Boluğur, bu süreçte göçük altında bulunan genç fenomen Taha Duymaz'dan gelecek güzel bir haberi bekliyordu, fakat olmadı.
Merve Boluğur, genç fenomen Taha Duymaz'dan acı haber gelmesinin ardından yaşadığı üzüntüyü dile getiren bir paylaşımda bulundu.
BİN PİŞMAN OLDU!
YouTube kanalı için çektiği yemek videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın kendisine attığı mesajları yeni fark eden Merve Boluğur, ekran görüntüsü alarak o mesajları takipçileriyle paylaştı.
"MESAJLARINI GÖREMEDİM, ÇOK ÜZGÜNÜM!"
Taha Duymaz'ın kendisine, "Abla ben de İstanbul'dayım. En çok hangi cafelere gidiyorsun. Umarım karşılaşırız. Seni çok seviyorum" yazdığını yeni fark eden oyuncu, paylaşımına şu sözleri not düştü:
"Güzel kardeşim, mesajlarını göremedim. Çok üzgünüm. Gittiğin yerde güzel uyu!"