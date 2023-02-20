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Haberler Magazin Demet Özdemir'den doğum gününde alkışlanacak hareket!

Demet Özdemir'den doğum gününde alkışlanacak hareket!

Oyuncu Demet Özdemir doğum günü için anlamlı bir harekette bulundu. Sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen Özdemir, 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelere çadır alımı için sevenlerinden bağışta bulunmalarını istedi ve "Bana en güzel hediye olacaktır" dedi.

20.02.2023, 12:38 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023, 12:42

Demet Özdemir, Instagram hesabı üzerinden bir istekte bulundu.

Demet Özdemir’den doğum gününde alkışlanacak hareket!

Oyuncu, 26 Şubat'ta doğum günü olduğunu ve doğum günü hediyesi olarak takipçilerinden çadır istediğini belirtti.

Demet Özdemir’den doğum gününde alkışlanacak hareket!

Depremzedelere çadır gönderilmesini isteyen oyuncu, takipçilerinden güzel tepkiler aldı.

Demet Özdemir’den doğum gününde alkışlanacak hareket!

Demet Özdemir paylaşımında şu ifadelere yer verdi, "Bana en güzel hediye olacaktır."

Demet Özdemir’den doğum gününde alkışlanacak hareket!

MADENCİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Afet bölgelerinde de arama kurtarma çalışmalarındaki önemli katkılarıyla alkış alan madenciler herkesin takdirini kazandı. Oyuncu Demet Özdemir de sosyal medya paylaşımı ile maden işçilerine teşekkür etti.

Demet Özdemir’den doğum gününde alkışlanacak hareket!

Demet Özdemir, "Bu zamana kadar hatta hâlâ enkaz çalışmalarına büyük ölçüde yüreğini, gücünü koymuş, yüksek ölçüde tespit ve başarılı kurtarmaları bizlere yaşatan madencilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Sizi unutmayacağız."

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