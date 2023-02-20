Demet Özdemir’den doğum gününde alkışlanacak hareket!

Demet Özdemir, Instagram hesabı üzerinden bir istekte bulundu.
Demet Özdemir, Instagram hesabı üzerinden bir istekte bulundu.
Oyuncu, 26 Şubat'ta doğum günü olduğunu ve doğum günü hediyesi olarak takipçilerinden çadır istediğini belirtti.
Depremzedelere çadır gönderilmesini isteyen oyuncu, takipçilerinden güzel tepkiler aldı.
Demet Özdemir paylaşımında şu ifadelere yer verdi, "Bana en güzel hediye olacaktır."
MADENCİLERE TEŞEKKÜR ETTİ
Afet bölgelerinde de arama kurtarma çalışmalarındaki önemli katkılarıyla alkış alan madenciler herkesin takdirini kazandı. Oyuncu Demet Özdemir de sosyal medya paylaşımı ile maden işçilerine teşekkür etti.
Demet Özdemir, "Bu zamana kadar hatta hâlâ enkaz çalışmalarına büyük ölçüde yüreğini, gücünü koymuş, yüksek ölçüde tespit ve başarılı kurtarmaları bizlere yaşatan madencilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Sizi unutmayacağız."