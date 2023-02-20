Demet Özdemir’den doğum gününde alkışlanacak hareket!

MADENCİLERE TEŞEKKÜR ETTİ



Afet bölgelerinde de arama kurtarma çalışmalarındaki önemli katkılarıyla alkış alan madenciler herkesin takdirini kazandı. Oyuncu Demet Özdemir de sosyal medya paylaşımı ile maden işçilerine teşekkür etti.