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Haberler Magazin Burak Özçivit'ten takdir toplayan hareket!

Burak Özçivit'ten takdir toplayan hareket!

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan depremler 11 ilde ağır yıkımlara yol açtı. Devlet tüm imkanlarıyla seferber olurken vatandaşlar ve sanat dünyasından ünlü isimler de depremzedelerin yaralarını sarmak için tek yürek oldu. Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, depremzedeler için takdir toplayan bir harekete imza attı.

22.02.2023, 09:05 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023, 09:41

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce kişi hayatını kaybederken, 20 Şubat akşamı da Hatay merkezli 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem oldu.

Burak Özçivit’ten takdir toplayan hareket!

Devletinden vatandaşına, herkes yüzyılın felaketi için canla başla çalışıyor. Sanat dünyası da birlik-beraberlik mesajları veriyor. O isimlerden biri de Burak Özçivit olmuştu.

Burak Özçivit’ten takdir toplayan hareket!

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen de çifti katıldıkları YouTube canlı yayınında bağış toplanmasına da vesile olmuştu.

Burak Özçivit’ten takdir toplayan hareket!

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşım ile takipçilerini duygulandırmıştı.

Burak Özçivit’ten takdir toplayan hareket!

Ardından sosyal medyada bir paylaşım yapan Burak Özçivit, enkazda 6 yaşındaki oğlunu kaybeden babanın yazdığı satırlarla kahretmişti.

Burak Özçivit’ten takdir toplayan hareket!

ATV dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, asrın felaketinin ardından Türkiye Tek Yürek kampanyasına katılıp milyonları bağış yapmaları için çağrıda bulunmuştu.

Burak Özçivit’ten takdir toplayan hareket!

Ünlü oyuncu, daha önceden organize edilmiş bir etkinliğe katılmak için önceki gün Katar'a gitti. Özçivit'in katıldığı etkinliğin tüm biletini depremzedelere bağışladı.

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