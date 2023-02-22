Burak Özçivit’ten takdir toplayan hareket!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce kişi hayatını kaybederken, 20 Şubat akşamı da Hatay merkezli 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem oldu.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce kişi hayatını kaybederken, 20 Şubat akşamı da Hatay merkezli 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem oldu.
Devletinden vatandaşına, herkes yüzyılın felaketi için canla başla çalışıyor. Sanat dünyası da birlik-beraberlik mesajları veriyor. O isimlerden biri de Burak Özçivit olmuştu.
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen de çifti katıldıkları YouTube canlı yayınında bağış toplanmasına da vesile olmuştu.
Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşım ile takipçilerini duygulandırmıştı.
Ardından sosyal medyada bir paylaşım yapan Burak Özçivit, enkazda 6 yaşındaki oğlunu kaybeden babanın yazdığı satırlarla kahretmişti.
ATV dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, asrın felaketinin ardından Türkiye Tek Yürek kampanyasına katılıp milyonları bağış yapmaları için çağrıda bulunmuştu.
Ünlü oyuncu, daha önceden organize edilmiş bir etkinliğe katılmak için önceki gün Katar'a gitti. Özçivit'in katıldığı etkinliğin tüm biletini depremzedelere bağışladı.