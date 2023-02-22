Pınar Altuğ aldığı mesajla şok oldu! Eşi Yağmur Atacan tepki gösterdi

Depremin yaşandığı ilk günlerde bölgeye giderek yardımlar yapan Yağmur Atacan gönülleri fethetmişti. Eşi Pınar Altuğ da sosyal medyadan paylaşımlar yaparak nelere ihtiyaç olduğunu duyuruyordu.
Depremin yaşandığı ilk günlerde bölgeye giderek yardımlar yapan Yağmur Atacan gönülleri fethetmişti. Eşi Pınar Altuğ da sosyal medyadan paylaşımlar yaparak nelere ihtiyaç olduğunu duyuruyordu.
Yardım etmek isteyenleri ve depremzedeleri hesabından yaptığı paylaşımlarla buluşturmaya çalışan Pınar Altuğ, gelen mesajlarla hayatının şokunu yaşadı.
Sosyal medya hesabını ele geçirerek dolandırıcılık yapmaya çalışanlar olduğunu gördü ve bu konuda uyarıda bulundu.
"Anlayamadığın bir şeyler oluyor" diyerek kendisine gelen mesajları ifşa eden Altuğ takipçilerine 'özel mesajla link gelirse lütfen itibar etmeyin' şeklinde uyarıda bulundu.
Altuğ şunları yazdı:
"Benden özel mesajla link gelirse lütfen itibar etmeyin! Asrın afetini yaşadığımız şu günlerde birilerini dolandırmaya çalışmak! Bu ahlaksızlığı, insafsızlığı, terbiyesizliği, manyaklığı aklım almıyor!"
"Hesabım bende, gerekli her türlü önlemi aldık ama yine de böyle bir mesaj gelirse lütfen benimle iletişime geçin. Teşekkürler"
Eşi Yağmur Atacan da "Karımı üzmeyin, üzülmeyin" diyerek tepki gösterdi.