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Haberler Magazin Pınar Altuğ aldığı mesajla şok oldu! Eşi Yağmur Atacan tepki gösterdi

Pınar Altuğ aldığı mesajla şok oldu! Eşi Yağmur Atacan tepki gösterdi

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ sosyal medyadan kendisine gelen bir mesajla şok oldu. "Anlayamadığım bir şeyler oluyor" diyen Pınar Altuğ, o mesajları ifşa etti. Oyuncunun eşi Yağmur Atacan'dan ise tepki gecikmedi.

22.02.2023, 12:12 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023, 12:13

Depremin yaşandığı ilk günlerde bölgeye giderek yardımlar yapan Yağmur Atacan gönülleri fethetmişti. Eşi Pınar Altuğ da sosyal medyadan paylaşımlar yaparak nelere ihtiyaç olduğunu duyuruyordu.

Pınar Altuğ aldığı mesajla şok oldu! Eşi Yağmur Atacan tepki gösterdi

Yardım etmek isteyenleri ve depremzedeleri hesabından yaptığı paylaşımlarla buluşturmaya çalışan Pınar Altuğ, gelen mesajlarla hayatının şokunu yaşadı.

Pınar Altuğ aldığı mesajla şok oldu! Eşi Yağmur Atacan tepki gösterdi

Sosyal medya hesabını ele geçirerek dolandırıcılık yapmaya çalışanlar olduğunu gördü ve bu konuda uyarıda bulundu.

Pınar Altuğ aldığı mesajla şok oldu! Eşi Yağmur Atacan tepki gösterdi

"Anlayamadığın bir şeyler oluyor" diyerek kendisine gelen mesajları ifşa eden Altuğ takipçilerine 'özel mesajla link gelirse lütfen itibar etmeyin' şeklinde uyarıda bulundu.

Pınar Altuğ aldığı mesajla şok oldu! Eşi Yağmur Atacan tepki gösterdi

Altuğ şunları yazdı:

"Benden özel mesajla link gelirse lütfen itibar etmeyin! Asrın afetini yaşadığımız şu günlerde birilerini dolandırmaya çalışmak! Bu ahlaksızlığı, insafsızlığı, terbiyesizliği, manyaklığı aklım almıyor!"

Pınar Altuğ aldığı mesajla şok oldu! Eşi Yağmur Atacan tepki gösterdi

"Hesabım bende, gerekli her türlü önlemi aldık ama yine de böyle bir mesaj gelirse lütfen benimle iletişime geçin. Teşekkürler"

Pınar Altuğ aldığı mesajla şok oldu! Eşi Yağmur Atacan tepki gösterdi

Eşi Yağmur Atacan da "Karımı üzmeyin, üzülmeyin" diyerek tepki gösterdi.

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