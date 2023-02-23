Hamdi Alkan’ın eski eşi oyuncu Canan Hoşgör’ün acı günü!

Canan Hoşgör annesinin acısıyla sarsıldı. Oyuncunun annesi vefat etti.
Canan Hoşgör annesinin acısıyla sarsıldı. Oyuncunun annesi vefat etti.
Hoşgör, "Canım annem, pamuğum hayat mücadelesini tamamladı.
Allah'ım gani gani rahmet eylesin. Cenazesi 24 Şubat'ta Gündoğan Köyü'ne defnedilecektir" dedi.
Bir süre önce de babasını kaybeden Hoşgör, anne ve babasının yer aldığı fotoğrafa "Kısacık ayrı kaldınız. Cennet bahçelerinde el elesiniz şimdi" notunu düştü.
Canan Hoşgör'ün eski eşi Hamdi Alkan da geçtiğimiz hafta annesini kaybetmişti.
Bir süredir Survivor'da olan ikilinin kızları Zeynep Alkan'ın ise kayıplarına dair bilgisinin olup olmadığı bilinmiyor.