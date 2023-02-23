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Haberler Magazin Hamdi Alkan'ın eski eşi oyuncu Canan Hoşgör'ün acı günü!

Hamdi Alkan'ın eski eşi oyuncu Canan Hoşgör'ün acı günü!

Hamdi Alkan'ın eski eşi oyuncu Canan Hoşgör'ün annesi hayatını kaybetti. Acı haberi Canan Hoşgör sosyal medya hesabından, "Canım annem, pamuğum hayat mücadelesini tamamladı." sözleriyle duyurdu. Geçtiğimiz hafta da Hamdi Alkan'ın annesi hayatını kaybetmişti.

23.02.2023, 16:49 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023, 16:54

Canan Hoşgör annesinin acısıyla sarsıldı. Oyuncunun annesi vefat etti.

Hamdi Alkan’ın eski eşi oyuncu Canan Hoşgör’ün acı günü!

Hoşgör, "Canım annem, pamuğum hayat mücadelesini tamamladı.

Hamdi Alkan’ın eski eşi oyuncu Canan Hoşgör’ün acı günü!

Allah'ım gani gani rahmet eylesin. Cenazesi 24 Şubat'ta Gündoğan Köyü'ne defnedilecektir" dedi.

Hamdi Alkan’ın eski eşi oyuncu Canan Hoşgör’ün acı günü!

Bir süre önce de babasını kaybeden Hoşgör, anne ve babasının yer aldığı fotoğrafa "Kısacık ayrı kaldınız. Cennet bahçelerinde el elesiniz şimdi" notunu düştü.

Hamdi Alkan’ın eski eşi oyuncu Canan Hoşgör’ün acı günü!

Canan Hoşgör'ün eski eşi Hamdi Alkan da geçtiğimiz hafta annesini kaybetmişti.

Hamdi Alkan’ın eski eşi oyuncu Canan Hoşgör’ün acı günü!

Bir süredir Survivor'da olan ikilinin kızları Zeynep Alkan'ın ise kayıplarına dair bilgisinin olup olmadığı bilinmiyor.

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