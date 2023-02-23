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Haberler Magazin Melis İşiten'den Tolga Güleryüz'e: Özlemediğim hiçbir gün yok!

Melis İşiten'den Tolga Güleryüz'e: Özlemediğim hiçbir gün yok!

Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün TIR'a çarptığı korkunç kazada Tolga Güleryüz hayatını kaybetmişti. Aynı minibüsten yaralı olarak kurtulan oyuncu Melis İşiten, arkadaşı Tolga Güleryüz'ü anarak, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

23.02.2023, 11:40 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023, 11:41

21 Kasım 2022 tarihinde Çorum'dan dönen 'Baş Belası' adlı tiyatro ekibinin bulunduğu minibüs, Amasya'nın Merzifon ilçesinde TIR'a çarpmıştı.

Melis İşiten’den Tolga Güleryüz’e: Özlemediğim hiçbir gün yok!

Minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetmişti. Sürücü ile minibüste yaralanan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek ise ölümden dönmüştü.

Melis İşiten’den Tolga Güleryüz’e: Özlemediğim hiçbir gün yok!

"DOĞDUĞU GÜN YENİDEN DOĞURACAĞIM GÜNEŞİ"

Melis İşiten, kazada yaşamını yitiren yakın arkadaşı Tolga Güleryüz'ün doğum günü için geçtiğimiz ay bir paylaşım yaparak; şu ifadeleri kullanmıştı:

Melis İşiten’den Tolga Güleryüz’e: Özlemediğim hiçbir gün yok!

"Doğduğun günü seviyorum arkadaşım. İyi ki sen, sendin arkadaşım. Canım arkadaşım. Bugün arkadaşımın doğduğu gün ve ben onun doğduğu gün yeniden doğuracağım güneşi. Arkadaşımın doğduğu gün kutlu olsun."

Melis İşiten’den Tolga Güleryüz’e: Özlemediğim hiçbir gün yok!

TARİHİ KOLUNA KAZITTI

Ünlü oyuncu, feci kazanın ardından ölümden döndüğü günün tarihini de koluna kazıtmıştı.

Melis İşiten’den Tolga Güleryüz’e: Özlemediğim hiçbir gün yok!

ARKADAŞINI ANDI

Melis İşiten, son olarak 389 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden peş peşe Tolga Güleryüz'ün fotoğraflarını yayınlayarak, arkadaşını andı.

Melis İşiten’den Tolga Güleryüz’e: Özlemediğim hiçbir gün yok!

Paylaştığı son kareye, "Özlemediğim hiçbir gün yok ama bazı gecelerin karanlığını onun yolunda attığımız adımların güneşi aydınlatıyor. Yarın yeni bir gün" notunu düştü.

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