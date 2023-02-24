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Haberler Magazin 5 aylık hamile olan Aslı Enver rekora imza attı!

5 aylık hamile olan Aslı Enver rekora imza attı!

İş insanı Berkin Gökbudak ile geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan ünlü oyuncu Aslı Enver, kısa bir süre önce de bebek beklediğini açıklamıştı. Hamile olduğu için rol alacağı diziden ayrılan ve ilk bebeğini kucağına almak için hazırlık yapan ünlü oyuncu, reklam anlaşmalarını imzalamaya başladı. Aslı Enver'in üç ayrı markayla anlaştığı ve 18 milyon TL kazandığı iddia edildi.

24.02.2023, 12:15 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023, 12:17

Kızına hamile olan Aslı Enver, "Bebek, bereketiyle gelir" sözünü kanıtladı. 38 yaşındaki güzel oyuncu, üç ayrı markayla reklam anlaşması yapıp iddiaya göre 18 milyon TL kazandı.

5 aylık hamile Aslı Enver rekora imza attı!

Takvim'in haberine göre; Aslı Enver, geçtiğimiz Kasım'da Berkin Gökbudak ile ani bir kararla evlenmişti. Güzel oyuncu, nikahın hemen ardından hamilelik haberiyle hayranlarına ikinci mutluluk yaşattı.

5 aylık hamile Aslı Enver rekora imza attı!

38 yaşındaki Aslı Enver, hamile olması nedeniyle dijital bir platformda yayınlanacak ve çekimlerine başladığı diziden ayrıldı.

5 aylık hamile Aslı Enver rekora imza attı!

Diziden bölüm başına alacağı 150 bin doları bebeği ve kendisinin sağlığını riske atmamak için elinin tersiyle iten güzel oyuncu, bunun yerine reklam anlaşmalarına ağırlık verdi.

5 aylık hamile Aslı Enver rekora imza attı!

Karnı iyice belirginleşene dek bir yandan da tiyatro oyununa devam eden Aslı Enver, üç ayrı firmayla reklam anlaşması yaptı.

5 aylık hamile Aslı Enver rekora imza attı!

İKİ ANLAŞMA YENİLENDİ

Güzel oyuncu, daha önce yüzü olduğu bir bankayla iş birliğini konuşulanlara göre 8 milyon TL'ye yeniledi.

5 aylık hamile Aslı Enver rekora imza attı!

Yine iddiaya göre Aslı Enver, bir cilt kremiyle yaptığı reklam sözleşmesini de 5 milyon TL'ye 2023 sonuna dek uzattı.

5 aylık hamile Aslı Enver rekora imza attı!

Enver, bir bebek markasıyla da reklam anlaşması yapıp 5 milyon TL'yi cebine koydu.

5 aylık hamile Aslı Enver rekora imza attı!

"Bebek, bereketiyle gelir" sözünün hakkını veren güzel oyuncu, böylece üç ayrı anlaşmadan 18 milyon TL kazanmış oldu...

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