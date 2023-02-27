Filiz Akın ikinci kez ameliyat masasına yattı! İşte usta ismin son sağlık durumu...

Sol üst kulağımdaki kanserli dokunun kalan bölümü de ikinci bir ameliyatla kesilip, küçültülerek tekrar şekil verildi. Evet çok üst üste ameliyatlar olmak zorunda kaldım ama çektiğim 6 Şubat'tan itibaren yaşananların yanında nedir ki! Yine de bir teşekkürüm var.