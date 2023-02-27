Filiz Akın ikinci kez ameliyat masasına yattı! İşte usta ismin son sağlık durumu...

Usta oyuncu Filiz Akın'ın ses tellerinde çıkan sorun sebebiyle geçtiğimiz aylarda boğazından parça alınmış, tahlil sonuçları temiz çıkmıştı. Akın, kulağında çıkan tümör nedeniyle de ameliyat olmuştu.
Usta oyuncu Filiz Akın'ın ses tellerinde çıkan sorun sebebiyle geçtiğimiz aylarda boğazından parça alınmış, tahlil sonuçları temiz çıkmıştı. Akın, kulağında çıkan tümör nedeniyle de ameliyat olmuştu.
Ancak ünlü oyuncu, yeniden ameliyat olacağını belirten bir mesaj yayınlamıştı.
"Kanserli doku teşhisiyle ameliyat edilen kulağımın üst kısmı belki tekrar ameliyat edilecek, onun için keyifsizim" diyen Akın'a, pek çok sanatçı dostundan ve seveninden şifa mesajı gelmişti.
Sol kulağındaki kanserli dokunun alınması için ikinci kez operasyon geçiren 80 yaşındaki ünlü isim, ameliyat sonrası sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Filiz Akın, "Sağlığımı merak eden dostlarım, takip edenlerim iyi ki varsınız. Hepinize topluca cevap vereyim" diyerek şu açıklamayı yaptı:
Sol üst kulağımdaki kanserli dokunun kalan bölümü de ikinci bir ameliyatla kesilip, küçültülerek tekrar şekil verildi. Evet çok üst üste ameliyatlar olmak zorunda kaldım ama çektiğim 6 Şubat'tan itibaren yaşananların yanında nedir ki! Yine de bir teşekkürüm var.
Başta deprem bölgesine yardım için gidip dönen ve ameliyatı başarıyla gerçekleştiren doktorum olmak üzere ameliyat ekibine, hemşirelere, hastayla ilişkiler bölümüne içtenlikle teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Tüm iyilik dilekleri için hepinize tüm kalbimle ayrı, ayrı teşekkür ediyorum.
Ünlü isimlerden, sosyal medyada usta sanatçıya 'geçmiş olsun' mesajları yağdı.