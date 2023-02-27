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Haberler Magazin Filiz Akın ikinci kez ameliyat masasına yattı! İşte usta ismin son sağlık durumu...

Filiz Akın ikinci kez ameliyat masasına yattı! İşte usta ismin son sağlık durumu...

Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın, geçtiğimiz aylarda kulağının üst kısmında şüpheli bir doku olması nedeniyle ameliyat olmuş ve sonrasında sağlık durumu hakkında paylaşım yaparak sevenlerinin yüreğine su serpmişti. 80 yaşındaki oyuncu, ikinci kez ameliyat oldu. İşte ikinci kez ameliyat olan Filiz Akın'ın son sağlık durumu...

27.02.2023, 12:59 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023, 13:27

Usta oyuncu Filiz Akın'ın ses tellerinde çıkan sorun sebebiyle geçtiğimiz aylarda boğazından parça alınmış, tahlil sonuçları temiz çıkmıştı. Akın, kulağında çıkan tümör nedeniyle de ameliyat olmuştu.

Filiz Akın ikinci kez ameliyat masasına yattı! İşte usta ismin son sağlık durumu...

Ancak ünlü oyuncu, yeniden ameliyat olacağını belirten bir mesaj yayınlamıştı.

Filiz Akın ikinci kez ameliyat masasına yattı! İşte usta ismin son sağlık durumu...

"Kanserli doku teşhisiyle ameliyat edilen kulağımın üst kısmı belki tekrar ameliyat edilecek, onun için keyifsizim" diyen Akın'a, pek çok sanatçı dostundan ve seveninden şifa mesajı gelmişti.

Filiz Akın ikinci kez ameliyat masasına yattı! İşte usta ismin son sağlık durumu...

Sol kulağındaki kanserli dokunun alınması için ikinci kez operasyon geçiren 80 yaşındaki ünlü isim, ameliyat sonrası sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Filiz Akın ikinci kez ameliyat masasına yattı! İşte usta ismin son sağlık durumu...

Filiz Akın, "Sağlığımı merak eden dostlarım, takip edenlerim iyi ki varsınız. Hepinize topluca cevap vereyim" diyerek şu açıklamayı yaptı:

Filiz Akın ikinci kez ameliyat masasına yattı! İşte usta ismin son sağlık durumu...

Sol üst kulağımdaki kanserli dokunun kalan bölümü de ikinci bir ameliyatla kesilip, küçültülerek tekrar şekil verildi. Evet çok üst üste ameliyatlar olmak zorunda kaldım ama çektiğim 6 Şubat'tan itibaren yaşananların yanında nedir ki! Yine de bir teşekkürüm var.

Filiz Akın ikinci kez ameliyat masasına yattı! İşte usta ismin son sağlık durumu...

Başta deprem bölgesine yardım için gidip dönen ve ameliyatı başarıyla gerçekleştiren doktorum olmak üzere ameliyat ekibine, hemşirelere, hastayla ilişkiler bölümüne içtenlikle teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Tüm iyilik dilekleri için hepinize tüm kalbimle ayrı, ayrı teşekkür ediyorum.

Filiz Akın ikinci kez ameliyat masasına yattı! İşte usta ismin son sağlık durumu...

Ünlü isimlerden, sosyal medyada usta sanatçıya 'geçmiş olsun' mesajları yağdı.

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