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Haberler Magazin İkinci kez baba olan Ozan Orhon'dan kızıyla poz!

İkinci kez baba olan Ozan Orhon'dan kızıyla poz!

Şarkılarıyla bir döneme damga vurmuş olan şarkıcı Ozan Orhon geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba oldu. Ozan Orhon ve Selcan Demirci çifti kızları Deniz'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Minik kızları için 40 mevlidi yapan çiftten baba Ozan Orhon, Deniz ile birlikte pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

28.02.2023, 11:19 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023, 11:21

90'lı yıllara hem özel hayatıyla, hem de şarkılarıyla damga vuran ünlü şarkıcı Ozan Orhon, 2021 yılında Selcan Demirci ile evlendi.

İkinci kez baba olan Ozan Orhon’dan kızıyla poz!

GEÇTİĞİMİZ AY MUTLU HABER GELDİ

Mutlu evliliklerini sürdüren Ozan Orhon ve Selcan Demirci çiftinden geçtiğimiz ay mutlu haber geldi.

İkinci kez baba olan Ozan Orhon’dan kızıyla poz!

KIZLARINI KUCAKLARINA ALDILAR

Ünlü çift kızlarını kucaklarına aldı. İkinci kez baba olan Ozan Orhon ise bu mutluluğunu sosyal medyada duyurmuştu.

İkinci kez baba olan Ozan Orhon’dan kızıyla poz!

40 GÜNLÜK KIZLARI İÇİN MEVLİD OKUTTULAR

Ünlü çift, kızları için mevlid okuttu. O anları ise sosyal medyada paylaştı.

İkinci kez baba olan Ozan Orhon’dan kızıyla poz!

İLK KEZ KIZIYLA POZ VERDİ!

Ünlü şarkıcı Orhon ise 40 günlük kızıyla ilk kez poz verdi.

İkinci kez baba olan Ozan Orhon’dan kızıyla poz!

Orhon kızıyla fotoğrafının altına ise, "Çok zor günlerden geçiyoruz. Allah hepimizin yanında olsun" ifadelerini kullandı.

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