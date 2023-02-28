İkinci kez baba olan Ozan Orhon’dan kızıyla poz!

90'lı yıllara hem özel hayatıyla, hem de şarkılarıyla damga vuran ünlü şarkıcı Ozan Orhon, 2021 yılında Selcan Demirci ile evlendi.
90'lı yıllara hem özel hayatıyla, hem de şarkılarıyla damga vuran ünlü şarkıcı Ozan Orhon, 2021 yılında Selcan Demirci ile evlendi.
GEÇTİĞİMİZ AY MUTLU HABER GELDİ
Mutlu evliliklerini sürdüren Ozan Orhon ve Selcan Demirci çiftinden geçtiğimiz ay mutlu haber geldi.
KIZLARINI KUCAKLARINA ALDILAR
Ünlü çift kızlarını kucaklarına aldı. İkinci kez baba olan Ozan Orhon ise bu mutluluğunu sosyal medyada duyurmuştu.
40 GÜNLÜK KIZLARI İÇİN MEVLİD OKUTTULAR
Ünlü çift, kızları için mevlid okuttu. O anları ise sosyal medyada paylaştı.
İLK KEZ KIZIYLA POZ VERDİ!
Ünlü şarkıcı Orhon ise 40 günlük kızıyla ilk kez poz verdi.
Orhon kızıyla fotoğrafının altına ise, "Çok zor günlerden geçiyoruz. Allah hepimizin yanında olsun" ifadelerini kullandı.