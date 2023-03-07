Deniz Çakır’dan güzel haber geldi! Evleniyorlar

Oyuncu Deniz Çakır, bir süredir Bilgehan Baykal ile aşk yaşıyor.
Oyuncu Deniz Çakır, bir süredir Bilgehan Baykal ile aşk yaşıyor.
Özel hayatını magazin basınından uzakta sürdürmeyi tercih eden Deniz Çakır, evlilik kararı aldı.
DENİZ ÇAKIR İLE BİLGEHAN BAYKAL EVLİLİK KARARI ALDI
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Deniz Çakır'ın geçen yıldan beri beraberlik yaşadığı bilişim sektöründe faaliyet gösteren Bilgehan Baykal'la evlilik planı yaptığı ortaya çıktı.
Baykal'la çok mutlu bir ilişkisi olan Deniz Çakır'ın bu yaz nikah masasına oturacağı konuşuluyor.
BİLGEHAN BAYKAL KİMDİR?
Bilgehan Baykal, 1975 doğumlu, 20 yılı aşkın süredir bilişim sektöründe hem yerel hem çok uluslu şirketlerde yöneticilik yapıyor.
Baykal aynı zamanda Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği üyesi..