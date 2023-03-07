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Haberler Magazin Deniz Çakır'dan güzel haber geldi! Evleniyorlar

Deniz Çakır'dan güzel haber geldi! Evleniyorlar

Oyuncu Deniz Çakır ile bir süredir birlikte olduğu Bilgehan Baykal'dan güzel haber geldi. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamaya özen gösteren çift, evlilik kararı aldı. Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal'ın bu yaz nikah masasına oturacağı öne sürüldü.

07.03.2023, 12:02 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023, 12:03

Oyuncu Deniz Çakır, bir süredir Bilgehan Baykal ile aşk yaşıyor.

Deniz Çakır’dan güzel haber geldi! Evleniyorlar

Özel hayatını magazin basınından uzakta sürdürmeyi tercih eden Deniz Çakır, evlilik kararı aldı.

Deniz Çakır’dan güzel haber geldi! Evleniyorlar

DENİZ ÇAKIR İLE BİLGEHAN BAYKAL EVLİLİK KARARI ALDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Deniz Çakır'ın geçen yıldan beri beraberlik yaşadığı bilişim sektöründe faaliyet gösteren Bilgehan Baykal'la evlilik planı yaptığı ortaya çıktı.

Deniz Çakır’dan güzel haber geldi! Evleniyorlar

Baykal'la çok mutlu bir ilişkisi olan Deniz Çakır'ın bu yaz nikah masasına oturacağı konuşuluyor.

Deniz Çakır’dan güzel haber geldi! Evleniyorlar

BİLGEHAN BAYKAL KİMDİR?

Bilgehan Baykal, 1975 doğumlu, 20 yılı aşkın süredir bilişim sektöründe hem yerel hem çok uluslu şirketlerde yöneticilik yapıyor.

Deniz Çakır’dan güzel haber geldi! Evleniyorlar

Baykal aynı zamanda Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği üyesi..

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