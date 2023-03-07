İclal Aydın ameliyat oldu! İşte son sağlık durumu

Aylar süren ağrılarım, uykusuzluklarım ve hareket kabiliyetimdeki azalmalar son bulacak umarım. Beni aynı gün ayağa kaldıran doktoruma ve ekibine çok teşekkür ederim. Şu anda geçici ağrılarım olsa da dünkü bu gülüşüm kayıtlara geçsin istedim. Var ol, sağ ol.