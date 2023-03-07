İclal Aydın ameliyat oldu! İşte son sağlık durumu

İclal Aydın, 6 Mart Pazartesi günü servikal mikrodiskektomi (boyun fıtığı cerrahi yöntemi) ameliyatı oldu.
İclal Aydın, 6 Mart Pazartesi günü servikal mikrodiskektomi (boyun fıtığı cerrahi yöntemi) ameliyatı oldu.
51 yaşındaki oyuncu, ameliyattan saatler sonra ayaklanarak Instagram hesabından paylaşım yaptı.
Doktoruyla çektirdiği fotoğrafı paylaşan İclal Aydın, şu ifadeleri kullandı:
Bu fotoğraf dün sabah 07.30'da sevgili Prof. Dr. Bülent Önal'ın yaptığı servikal mikrodiskektomi ameliyatımdan yedi saat sonra çekildi. Ayakta, gülerek ve yürüyerek çok şükür.
Aylar süren ağrılarım, uykusuzluklarım ve hareket kabiliyetimdeki azalmalar son bulacak umarım. Beni aynı gün ayağa kaldıran doktoruma ve ekibine çok teşekkür ederim. Şu anda geçici ağrılarım olsa da dünkü bu gülüşüm kayıtlara geçsin istedim. Var ol, sağ ol.