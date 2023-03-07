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İclal Aydın ameliyat oldu! İşte son sağlık durumu

Ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın, servikal mikrodiskektomi ameliyatı oldu. Sevenlerini korkutan ünlü isim, ameliyattan saatler sonra sosyal medya hesabından son sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulundu. İşte ameliyat olan İclal Aydın'ın son sağlık durumu...

07.03.2023, 16:28 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023, 16:28

İclal Aydın, 6 Mart Pazartesi günü servikal mikrodiskektomi (boyun fıtığı cerrahi yöntemi) ameliyatı oldu.

İclal Aydın ameliyat oldu! İşte son sağlık durumu

51 yaşındaki oyuncu, ameliyattan saatler sonra ayaklanarak Instagram hesabından paylaşım yaptı.

İclal Aydın ameliyat oldu! İşte son sağlık durumu

Doktoruyla çektirdiği fotoğrafı paylaşan İclal Aydın, şu ifadeleri kullandı:

İclal Aydın ameliyat oldu! İşte son sağlık durumu

Bu fotoğraf dün sabah 07.30'da sevgili Prof. Dr. Bülent Önal'ın yaptığı servikal mikrodiskektomi ameliyatımdan yedi saat sonra çekildi. Ayakta, gülerek ve yürüyerek çok şükür.

İclal Aydın ameliyat oldu! İşte son sağlık durumu

Aylar süren ağrılarım, uykusuzluklarım ve hareket kabiliyetimdeki azalmalar son bulacak umarım. Beni aynı gün ayağa kaldıran doktoruma ve ekibine çok teşekkür ederim. Şu anda geçici ağrılarım olsa da dünkü bu gülüşüm kayıtlara geçsin istedim. Var ol, sağ ol.

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