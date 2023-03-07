Özge Borak: Vefat etti

'AİLECE BİZ DE BEKLİYORUZ'

Borak, "Babaannem üç gündür yoğun bakımda ve dün entübe edildi. Eş, dost, arkadaş, akraba araya ve soran herkese hem teşekkür etmek hem de bilgi vermek istedik. Sağ olun var olun. Ailece biz de bekliyoruz, eksik olmayın" ifadelerini kullanmıştı.