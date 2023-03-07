Özge Borak: Vefat etti

Ünlü oyuncu Özge Borak, geçtiğimiz hafta babaannesi Neriman Borak'ın bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini açıklamıştı.
Ünlü oyuncu Özge Borak, geçtiğimiz hafta babaannesi Neriman Borak'ın bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini açıklamıştı.
Babaannesinin yoğun bakımda olduğunu söyleyen oyuncu, Neriman Borak'ın entübe edildiğini duyurmuştu.
'AİLECE BİZ DE BEKLİYORUZ'
Borak, "Babaannem üç gündür yoğun bakımda ve dün entübe edildi. Eş, dost, arkadaş, akraba araya ve soran herkese hem teşekkür etmek hem de bilgi vermek istedik. Sağ olun var olun. Ailece biz de bekliyoruz, eksik olmayın" ifadelerini kullanmıştı.
41 yaşındaki oyuncu, Instagram sayfasının hikayeler bölümünden bir paylaşım daha yaparak; kötü haberi verdi. Ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:
'CANIM BABAANNEM BUGÜN VEFAT ETTİ'
"Günlerdir yoğun bakımda olan canım babaannem bugün vefat etti. Eş, dost, arkadaş, akraba arayan soran herkese yine hem teşekkür etmek; hem de bilgi vermek istedik. Sağ olun, var olun."
Sözlerine, "İstanbul dışından gelecek yakınlarımızı bekliyoruz" şeklinde devam eden Özge Borak; "Cenaze töreni için gün, saat, yer belli olduğunda haber vereceğiz" diye yazdı.