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Haberler Magazin Özge Borak: Vefat etti

Özge Borak: Vefat etti

Ünlü oyuncu Özge Borak, geçtiğimiz günlerde bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babaannesinin yoğun bakımda olduğunu ve entübe edildiğini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Borak, yaptığı son paylaşımda, "Canım babaannem bugün vefat etti." diyerek acı haberi duyurdu.

07.03.2023, 08:53 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023, 08:54

Ünlü oyuncu Özge Borak, geçtiğimiz hafta babaannesi Neriman Borak'ın bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini açıklamıştı.

Özge Borak: Vefat etti

Babaannesinin yoğun bakımda olduğunu söyleyen oyuncu, Neriman Borak'ın entübe edildiğini duyurmuştu.

Özge Borak: Vefat etti

'AİLECE BİZ DE BEKLİYORUZ'

Borak, "Babaannem üç gündür yoğun bakımda ve dün entübe edildi. Eş, dost, arkadaş, akraba araya ve soran herkese hem teşekkür etmek hem de bilgi vermek istedik. Sağ olun var olun. Ailece biz de bekliyoruz, eksik olmayın" ifadelerini kullanmıştı.

Özge Borak: Vefat etti

41 yaşındaki oyuncu, Instagram sayfasının hikayeler bölümünden bir paylaşım daha yaparak; kötü haberi verdi. Ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

Özge Borak: Vefat etti

'CANIM BABAANNEM BUGÜN VEFAT ETTİ'

"Günlerdir yoğun bakımda olan canım babaannem bugün vefat etti. Eş, dost, arkadaş, akraba arayan soran herkese yine hem teşekkür etmek; hem de bilgi vermek istedik. Sağ olun, var olun."

Özge Borak: Vefat etti

Sözlerine, "İstanbul dışından gelecek yakınlarımızı bekliyoruz" şeklinde devam eden Özge Borak; "Cenaze töreni için gün, saat, yer belli olduğunda haber vereceğiz" diye yazdı.

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