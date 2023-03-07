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Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi

Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Vedat karakterine hayat veren Mehmet Ali Nuroğlu, bir süredir birliktelik yaşadığı Berrin Ağırbaş ile sessiz sedasız nikah masasına oturdu. İkinci kez dünyaevine giren 43 yaşındaki oyuncu, eşi Berrin Ağırbaş ile ilk karesini de sosyal medya hesabından paylaştı. İşte sessiz sedasız nikah masasına oturan oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu ile eşi Berrin Ağırbaş...

07.03.2023, 09:51 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023, 09:52

Yıllar önce rol aldığı Çemberimde Gül Oya ve Sen Anlat Karadeniz gibi dizilerdeki başarılı oyunculuk performansıyla adını geniş bir kitleye duyuran oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu, ikinci kez evlendi.

Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi

Şimdilerde yeni bir projeyle izleyici karşısına geçen oyuncu, bir süredir Berrin Ağırbaş ile ilişki yaşıyordu.

Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi

İlişkilerini gözlerden uzak bir şekilde yaşayan ikili, bugün sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Nikah fotoğraflarını yayınladı

Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi

Nuroğlu nikaha gelen arkadaşlarının "Düğün günü" notuyla yayınladığı fotoğrafı paylaştı.

Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi

Mehmet Ali Nuroğlu 2011 yılında Çiçek Nuroğlu ile evlenmiş ikili sessiz sedasız boşanmıştı.

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