Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi

Yıllar önce rol aldığı Çemberimde Gül Oya ve Sen Anlat Karadeniz gibi dizilerdeki başarılı oyunculuk performansıyla adını geniş bir kitleye duyuran oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu, ikinci kez evlendi.
Yıllar önce rol aldığı Çemberimde Gül Oya ve Sen Anlat Karadeniz gibi dizilerdeki başarılı oyunculuk performansıyla adını geniş bir kitleye duyuran oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu, ikinci kez evlendi.
Şimdilerde yeni bir projeyle izleyici karşısına geçen oyuncu, bir süredir Berrin Ağırbaş ile ilişki yaşıyordu.
İlişkilerini gözlerden uzak bir şekilde yaşayan ikili, bugün sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Nikah fotoğraflarını yayınladı
Nuroğlu nikaha gelen arkadaşlarının "Düğün günü" notuyla yayınladığı fotoğrafı paylaştı.
Mehmet Ali Nuroğlu 2011 yılında Çiçek Nuroğlu ile evlenmiş ikili sessiz sedasız boşanmıştı.