Rapçi Sefo ile Melisa Döngel aşk mı yaşıyor?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'a giderek depremzede çocuklara yardım eden rapçi Sefo, bu sefer de özel hayatıyla gündeme geldi.
Bir süredir isimleri birlikte anılan ve aşk iddiasını kabul etmeyen Sefo ve Melisa Döngel'i paylaşımları ele verdi.
Sapanca'da çamurlu yollarda off-road ikili Instagram hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaparak adeta ilişkilerini ilan etti.
İkilinin yaklaşık 1 aydır aşk yaşadıkları iddia edildi.
Çift, paylaşımların kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından henüz bir açıklama yapmadı
AÇIKLAMA GELMEDİ
Sefo ile Melisa Döngel'in bu paylaşımları 'aşk' iddialarını gündeme getirdi.