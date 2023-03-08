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Haberler Magazin Rapçi Sefo ile Melisa Döngel aşk mı yaşıyor?

Rapçi Sefo ile Melisa Döngel aşk mı yaşıyor?

Ünlü oyuncu Melisa Döngel ile rapçi Sefo son sosyal medya paylaşımlarıyla kafaları karıştırdı. Magazin gündeminde sürpriz aşk dedikoduları dönmeye başladı. İkilinin hayranları heyecanlanırken, iddiaların belgesi olan paylaşımlar gündeme oturdu. Peki Melisa Döngel ile rapçi Sefo sevgili mi? İşte tüm detaylar...

08.03.2023, 14:23 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023, 14:24

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'a giderek depremzede çocuklara yardım eden rapçi Sefo, bu sefer de özel hayatıyla gündeme geldi.

Rapçi Sefo ile Melisa Döngel aşk mı yaşıyor?

Bir süredir isimleri birlikte anılan ve aşk iddiasını kabul etmeyen Sefo ve Melisa Döngel'i paylaşımları ele verdi.

Rapçi Sefo ile Melisa Döngel aşk mı yaşıyor?

Sapanca'da çamurlu yollarda off-road ikili Instagram hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaparak adeta ilişkilerini ilan etti.

Rapçi Sefo ile Melisa Döngel aşk mı yaşıyor?

İkilinin yaklaşık 1 aydır aşk yaşadıkları iddia edildi.

Rapçi Sefo ile Melisa Döngel aşk mı yaşıyor?

Çift, paylaşımların kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından henüz bir açıklama yapmadı

Rapçi Sefo ile Melisa Döngel aşk mı yaşıyor?

AÇIKLAMA GELMEDİ

Sefo ile Melisa Döngel'in bu paylaşımları 'aşk' iddialarını gündeme getirdi.

Rapçi Sefo ile Melisa Döngel aşk mı yaşıyor?

Ancak çift, henüz konuyla alakalı bir açıklamada bulunmadı.

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