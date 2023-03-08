Yılmaz Morgül’ün gözyaşları sel oldu: Çok acı çok

"Yılbaşı sahnesine çıkmadan önce yeğenim arayarak 'anneannemin durumu iyi değil' dedi. O hastane çok yakın olmasına rağmen o yol benim için bitmedi. Annemi morga almışlardı. Çok fenayım çok. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Anneme sarıldım, öptüm."