Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu’nun ilişkisi bakın nasıl başlamış! Meğer...

Son dönemin en çok konuşulan aşklarından biri olan Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu çifti, geçtiğimiz gün bir tiyatro oyununda boy gösterdi.
Son dönemin en çok konuşulan aşklarından biri olan Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu çifti, geçtiğimiz gün bir tiyatro oyununda boy gösterdi.
İlk kez ortaya çıkan çift, kameraları görünce hayli şaşırdı.
Flaşların patlamasıyla moralleri bozulan sevgililer, "İlişkiniz hayırlı olsun. Nasıl başladı, neler söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Her şey yolunda... İlişkimiz çok güzel gidiyor" demekle yetindi.
Oyun sopnrası çift, otoparktan çıkarak adeta sırra kadem bastı.
ZAMAN KOLLADI
Mert Yazıcıoğlu yakın zamanda kendisi gibi oyuncu Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini ihanet iddiaları sonrası bitirmişti.
Dilan Çiçek Deniz ise İzlandalı aşkı Thor'la evlilik yolundan dönmüştü.
Takvim'in haberine göre; Yeni başlayan ikilinin aşkının fitilini güzel oyuncu ateşlemiş.
Deniz, ilişkisinin bittiğini öğrendiği Yazıcıoğlu'nun Instagram hikayelerini beğenip ona kalp emojileri göndermiş.
Adeta Afra Saraçoğlu ile yakışıklı oyuncunun ayrılmasını kollayan Deniz'in bu hamlesine de Yazıcıoğlu anında karşılık vermiş ve sürpriz aşk bu sayede başlamış.