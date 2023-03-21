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Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun ilişkisi bakın nasıl başlamış! Meğer...

Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun ilişkisi bakın nasıl başlamış! Meğer...

İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile evliliğin eşiğinden dönen ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile meslektaşı Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu yeni bir aşka yelken açtı. Peki ikilinin ilişkisi nasıl başladı dersiniz! Meğer Dilan Çiçek Deniz, ilişkisinin bittiğini öğrendiği Yazıcıoğlu'nun dikkatini çekmek için neler yapmış neler...

21.03.2023, 11:19 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023, 12:54

Son dönemin en çok konuşulan aşklarından biri olan Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu çifti, geçtiğimiz gün bir tiyatro oyununda boy gösterdi.

Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu’nun ilişkisi bakın nasıl başlamış! Meğer...

İlk kez ortaya çıkan çift, kameraları görünce hayli şaşırdı.

Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu’nun ilişkisi bakın nasıl başlamış! Meğer...

Flaşların patlamasıyla moralleri bozulan sevgililer, "İlişkiniz hayırlı olsun. Nasıl başladı, neler söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Her şey yolunda... İlişkimiz çok güzel gidiyor" demekle yetindi.

Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu’nun ilişkisi bakın nasıl başlamış! Meğer...

Oyun sopnrası çift, otoparktan çıkarak adeta sırra kadem bastı.

Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu’nun ilişkisi bakın nasıl başlamış! Meğer...

ZAMAN KOLLADI

Mert Yazıcıoğlu yakın zamanda kendisi gibi oyuncu Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini ihanet iddiaları sonrası bitirmişti.

Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu’nun ilişkisi bakın nasıl başlamış! Meğer...

Dilan Çiçek Deniz ise İzlandalı aşkı Thor'la evlilik yolundan dönmüştü.

Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu’nun ilişkisi bakın nasıl başlamış! Meğer...

Takvim'in haberine göre; Yeni başlayan ikilinin aşkının fitilini güzel oyuncu ateşlemiş.

Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu’nun ilişkisi bakın nasıl başlamış! Meğer...

Deniz, ilişkisinin bittiğini öğrendiği Yazıcıoğlu'nun Instagram hikayelerini beğenip ona kalp emojileri göndermiş.

Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu’nun ilişkisi bakın nasıl başlamış! Meğer...

Adeta Afra Saraçoğlu ile yakışıklı oyuncunun ayrılmasını kollayan Deniz'in bu hamlesine de Yazıcıoğlu anında karşılık vermiş ve sürpriz aşk bu sayede başlamış.

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