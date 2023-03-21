Hakan Balta’nın eşi Derya Balta’dan ücretli abonelik getiren Şeyma Subaşı’na olay sözler!

Deprem felaketindeki duyarsızlığına, duyarsız kalmayan 400 bin kişinin sosyal medyada takibi bıraktığı Şeyma Subaşı, yeni bir girişimde bulunmuştu.
Deprem felaketindeki duyarsızlığına, duyarsız kalmayan 400 bin kişinin sosyal medyada takibi bıraktığı Şeyma Subaşı, yeni bir girişimde bulunmuştu.
Subaşı, artık sosyal medyada, para karşılığında, özel hayatını herkese gösterecek. Subaşı, sosyal medya hesabına para karşılığında abone olanlara özel hayatını açacak.
Son dönemde Şeyma Subaşı'nın sosyal medyada özel hayatını 66,99 TL'ye abonelere açması konuşuluyor. Bu parayı verip Subaşı'nın sosyal medya hesabına abone olanlar, özel videolarını, fotoğraflarını görebilecek.
Ünlü ismin bu yeni uygulamasına, ilk yorum ünlü futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'dan geldi.
Şeyma'ya o parayı vereceğine lavabo temizleyicisi alacağını belirten Balta, "En azından lavabom parlar" dedi.
Subaşı'nın bu yoruma ne cevap vereceği merak konusu oldu.
Subaşı, bir teknoloji şirketinin kullanıcılarına ücretli abonelik hakkı tanımasını, Türkiye'de ilk kullananlardan biri oldu ve abonelik başlattı.
"Seyahatlerimden ve hayat yolculuklarımdan daha fazlasını görmek için" deyip takipçilerini abone olmaya çağıran Subaşı'nın özel hayatını takip etmenin bedeli aylık 66.99 TL.