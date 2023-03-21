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Haberler Magazin Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'dan ücretli abonelik getiren Şeyma Subaşı'na olay sözler!

Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'dan ücretli abonelik getiren Şeyma Subaşı'na olay sözler!

Sosyal medyadan özel hayatını aylık 66.99 TL karşılığında abonelerine gösterecek olan Şeyma Subaşı, bu hareketiyle çok konuşulmuştu. Bazılarınca tepki alan Şeyma Subaşı bir tepki de eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'dan aldı. Şeyma Subaşı'na o parayı vereceğine lavabo temizleyicisi alacağını belirten Balta, "En azından lavabom parlar." dedi.

21.03.2023, 13:18 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023, 15:03

Deprem felaketindeki duyarsızlığına, duyarsız kalmayan 400 bin kişinin sosyal medyada takibi bıraktığı Şeyma Subaşı, yeni bir girişimde bulunmuştu.

Hakan Balta’nın eşi Derya Balta’dan ücretli abonelik getiren Şeyma Subaşı’na olay sözler!

Subaşı, artık sosyal medyada, para karşılığında, özel hayatını herkese gösterecek. Subaşı, sosyal medya hesabına para karşılığında abone olanlara özel hayatını açacak.

Hakan Balta’nın eşi Derya Balta’dan ücretli abonelik getiren Şeyma Subaşı’na olay sözler!

Son dönemde Şeyma Subaşı'nın sosyal medyada özel hayatını 66,99 TL'ye abonelere açması konuşuluyor. Bu parayı verip Subaşı'nın sosyal medya hesabına abone olanlar, özel videolarını, fotoğraflarını görebilecek.

Hakan Balta’nın eşi Derya Balta’dan ücretli abonelik getiren Şeyma Subaşı’na olay sözler!

Ünlü ismin bu yeni uygulamasına, ilk yorum ünlü futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'dan geldi.

Hakan Balta’nın eşi Derya Balta’dan ücretli abonelik getiren Şeyma Subaşı’na olay sözler!

Şeyma'ya o parayı vereceğine lavabo temizleyicisi alacağını belirten Balta, "En azından lavabom parlar" dedi.

Hakan Balta’nın eşi Derya Balta’dan ücretli abonelik getiren Şeyma Subaşı’na olay sözler!

Subaşı'nın bu yoruma ne cevap vereceği merak konusu oldu.

Hakan Balta’nın eşi Derya Balta’dan ücretli abonelik getiren Şeyma Subaşı’na olay sözler!

Subaşı, bir teknoloji şirketinin kullanıcılarına ücretli abonelik hakkı tanımasını, Türkiye'de ilk kullananlardan biri oldu ve abonelik başlattı.

Hakan Balta’nın eşi Derya Balta’dan ücretli abonelik getiren Şeyma Subaşı’na olay sözler!

"Seyahatlerimden ve hayat yolculuklarımdan daha fazlasını görmek için" deyip takipçilerini abone olmaya çağıran Subaşı'nın özel hayatını takip etmenin bedeli aylık 66.99 TL.

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