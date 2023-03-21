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Haberler Magazin Harry Potter'ın yıldızından acı haber!

Harry Potter'ın yıldızından acı haber!

Londra'daki bir tren istasyonu önünde fenalaşarak düşen oyuncu Paul Grant bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Harry Potter ve Star Wars gibi filmlerdeki rolleriyle tanınan Paul Grant'tan hayranlarını üzen haber geldi. 56 yaşındaki oyuncunun pazartesi günü yaşamını yitirdiği açıklandı.

21.03.2023, 16:59 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023, 17:10

Harry Potter’ın yıldızından acı haber!

Birçok dünyaca ünlü yapımda rol alan İgiliz oyuncu Paul Grant 56 yaşında yaşamını yitirdi. Yıldız Savaşları ve Harry Potter gibi filmlerde rol alan oyuncunun İngiltere'nin başkenti Londra'daki King's Cross istasyonu yakınlarında geçen hafta perşembe günü fenalaştığı paylaşıldı.

Grant hemen hastaneye kaldırılsa da oyuncunun pazartesi günü yaşamını yitirdiği açıklandı. Oyuncunun ölüm nedeni ise açıklanmadı. Oyuncu, Jedi'nin Dönüşü isimli filmde bir Ewok'u ve Harry Potter ve Felsefe Taşı'nda ise bir goblini canlandırmıştı.

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