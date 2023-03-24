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Haberler Magazin Demet Akalın 600 bin TL'lik teklifi reddetti! Sebebine inanamayacaksınız

Demet Akalın 600 bin TL'lik teklifi reddetti! Sebebine inanamayacaksınız

Ünlü şarkıcı Demet Akalın geçtiğimiz günlerde bir televizyon programından teklif aldı. 50 bölümlük programdan aylık 600 bin TL kazanacak olan şarkıcı, bu teklifi reddetti. Sebebini duyunca inanamayacaksınız...

24.03.2023, 16:28 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023, 16:51

Başarılı şarkıcı Demet Akalın, her paylaşımıyla ses getiriyor, yaptığı açıklamalarla magazin gündemine her seferinde bomba gibi düşüyor. Son paylaşımı da yine bu tanımları destekleyecek cinsten...

Demet Akalın 600 bin TL’lik teklifi reddetti! Sebebine inanamayacaksınız

Son dönemde yaptığı desteklerle adından söz ettiren Demet Akalın, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına destek olmuştu.

Demet Akalın 600 bin TL’lik teklifi reddetti! Sebebine inanamayacaksınız

Ünlü şarkıcı, İstanbul-Pendik'te bulunan dört evi ile Beykoz'daki evini 1 yıllığına depremzedelere tahsis etmişti. Depremzedeler için açtığı evlerin eşyasız olduğunu belirten Demet Akalın, yardımseverlerden ev eşyaları için destek istemişti.

Demet Akalın 600 bin TL’lik teklifi reddetti! Sebebine inanamayacaksınız

Evlerini depremzedeler için açan Akalın, "Depremzedeler en çok barınma sorunu yaşıyor. Eğer siz de evinizi onlara açmak istiyorsanız Evim Yuvan Olsun projesine katılın. Yaralarımızı birlikte saralım" ifadelerini kullanmıştı.

Demet Akalın 600 bin TL’lik teklifi reddetti! Sebebine inanamayacaksınız

Ünlü şarkıcının işte bu çağrısı karşılık bulmuştu. Ünlü bir mobilya şirketinin sahibi, evlerin Akalın'ın depremzedeler için kapılarını açtığı evlerin eşyalarını dizmişti.

Demet Akalın 600 bin TL’lik teklifi reddetti! Sebebine inanamayacaksınız

TELEVİZYON PROGRAMI TEKLİFİ ALDI AMA...

Son olarak Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalından yemek programı teklifi aldı.

Demet Akalın 600 bin TL’lik teklifi reddetti! Sebebine inanamayacaksınız

Haftanın 3 günü stüdyoya girip, ayda 600 bin TL alacaktı. Ancak şarkıcı, astrologlara danışıp olumsuz yanıt alınca 50 bölümlük bu teklifi geri çevirdi.

Demet Akalın 600 bin TL’lik teklifi reddetti! Sebebine inanamayacaksınız

Sonra da sosyal medyadan "Astrologları dinleyip 50 bölümlük TV yemek programını reddettik. Program tutarsa vallahi vebali sizsiniz" dedi.

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