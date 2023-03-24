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Haberler Magazin Hazal Kaya ile minik kızının pozu çok beğenildi

Hazal Kaya ile minik kızının pozu çok beğenildi

Geçtiğimiz ay ikinci kez anne olma heyecanını yaşayan oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından minik kızı Leyla Süreyya ile olan pozunu paylaştı. Anne-kızın yeni karesi oldukça ilgi gördü.

24.03.2023, 13:34 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023, 13:35

Aşk- Memnu, Adını Feriha Koydum, Genco gibi yapımlarda rol alan Hazal Kaya, 2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile evlendi.

Hazal Kaya ile minik kızının pozu çok beğenildi

Oyuncu aynı sene Fikret Ali adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı.

Hazal Kaya ile minik kızının pozu çok beğenildi

Kısa bir süre önce kızı Leyla Süreyya'yı kucağına alarak ikinci kez anne olan oyuncu Hazal Kaya, bebeğiyle ilk pozunu 8 Mart'ta takipçilerinin beğenisine sundu.

Hazal Kaya ile minik kızının pozu çok beğenildi

Kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile mutlu bir evliliği olan Hazal Kaya, minik Süreyya ile yeni bir paylaşımda daha bulundu.

Hazal Kaya ile minik kızının pozu çok beğenildi

Hazal Kaya'nın paylaşımı ünlü ismin takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Hazal Kaya ile minik kızının pozu çok beğenildi

İşte o paylaşım...

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