Hazal Kaya ile minik kızının pozu çok beğenildi

Aşk- Memnu, Adını Feriha Koydum, Genco gibi yapımlarda rol alan Hazal Kaya, 2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile evlendi.
Aşk- Memnu, Adını Feriha Koydum, Genco gibi yapımlarda rol alan Hazal Kaya, 2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile evlendi.
Oyuncu aynı sene Fikret Ali adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı.
Kısa bir süre önce kızı Leyla Süreyya'yı kucağına alarak ikinci kez anne olan oyuncu Hazal Kaya, bebeğiyle ilk pozunu 8 Mart'ta takipçilerinin beğenisine sundu.
Kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile mutlu bir evliliği olan Hazal Kaya, minik Süreyya ile yeni bir paylaşımda daha bulundu.
Hazal Kaya'nın paylaşımı ünlü ismin takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.
İşte o paylaşım...