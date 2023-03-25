Hazal Kaya minik kızının 40. gününü kutladı

Hazal Kaya, 2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile evlendi.
Hazal Kaya, 2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile evlendi.
Oyuncu aynı sene Fikret Ali adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı.
Kısa bir süre önce kızı Leyla Süreyya'yı kucağına alarak ikinci kez anne olan oyuncu Hazal Kaya, bebeğiyle ilk pozunu 8 Mart'ta takipçilerinin beğenisine sundu.
İkinci kez anne olan Hazal Kaya, Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Hazal Kaya, dört kişilik aile pozunu yayınlayarak, minik kızının 40. gününü kutladı.
Hazal Kaya kısa sürede binlerce fazla beğeni ve çok sayıda yorum alan fotoğrafına, "Kapkaranlık günlere de bize de umut ışığı gibi gelen canım kızım, iyi ki doğdun.
40 gün nasıl geçti bilmiyorum" notunu düştü.