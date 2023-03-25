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Haberler Magazin Hazal Kaya minik kızının 40. gününü kutladı

Hazal Kaya minik kızının 40. gününü kutladı

İkinci kez anne olan oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Ailesiyle kamera karşısına geçen oyuncu, "Kapkaranlık günlerde bize umut ışığı gibi gelen canım kızım, iyi ki doğdun." notuyla minik kızı Süreyya Leyla'nın doğumunun 40. gününü kutladı.

25.03.2023, 14:26 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023, 14:26

Hazal Kaya, 2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile evlendi.

Hazal Kaya minik kızının 40. gününü kutladı

Oyuncu aynı sene Fikret Ali adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı.

Hazal Kaya minik kızının 40. gününü kutladı

Kısa bir süre önce kızı Leyla Süreyya'yı kucağına alarak ikinci kez anne olan oyuncu Hazal Kaya, bebeğiyle ilk pozunu 8 Mart'ta takipçilerinin beğenisine sundu.

Hazal Kaya minik kızının 40. gününü kutladı

İkinci kez anne olan Hazal Kaya, Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Hazal Kaya, dört kişilik aile pozunu yayınlayarak, minik kızının 40. gününü kutladı.

Hazal Kaya minik kızının 40. gününü kutladı

Hazal Kaya kısa sürede binlerce fazla beğeni ve çok sayıda yorum alan fotoğrafına, "Kapkaranlık günlere de bize de umut ışığı gibi gelen canım kızım, iyi ki doğdun.

Hazal Kaya minik kızının 40. gününü kutladı

40 gün nasıl geçti bilmiyorum" notunu düştü.

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