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Kardeş acısıyla sarsılan Serdar Ortaç: Ben de gideceğim

Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Serdar Ortaç, 2019 yılından bu yana hastanede enfeksiyon (H1N1 virüsü) tedavisi gören iki çocuk babası kardeşi Serkan Ortaç'ı 13 Mart'ta kaybetmişti. Kardeş acısıyla sarsılan Serdar Ortaç, "Kardeşim gitti, babam gitti. Ben de gideceğim, hepimiz gideceğiz." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

25.03.2023, 11:05 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023, 11:51

Serdar Ortaç, önceki akşam şarkıcı Mehmet Çevik ile birlikte klip çekimindeydi. Yıllar önce çıkardığı 'Bilsem ki' adlı şarkısını okumak isteyen Çevik ile bir araya geldiklerini söyleyen Ortaç, klipte de yer aldı.

Kardeş acısıyla sarsılan Serdar Ortaç: Ben de gideceğim

Sabah Gazetesi'nden Gökhan Gökduman'ın haberine göre; Geçtiğimiz hafta kardeşini kaybeden Ortaç, "Benim babam öldüğünde de ertesi gün konsere gitmiştim. Şimdi de kardeşimi kaybettim.

Kardeş acısıyla sarsılan Serdar Ortaç: Ben de gideceğim

2 sene önce anlaşmıştık, 6 kere klip çekimini erteledik. Bu nedenle bugün çekimi yaptık. Ne yapabilirim ki hayat bu.

Kardeş acısıyla sarsılan Serdar Ortaç: Ben de gideceğim

Eleştiri geleceğini düşünmüyorum. Ben 40 değil 400 gün yas tutarım. Bas gitaristimi de trafik kazasında kaybettim.

Kardeş acısıyla sarsılan Serdar Ortaç: Ben de gideceğim

O da ailemdi. Kardeşim dört, beş senedir yatıyordu, ben kendimi hazırlamıştım. Eşi, çocukları, annem ve hepimiz için çok zor.

Kardeş acısıyla sarsılan Serdar Ortaç: Ben de gideceğim

Hepimiz bir gün öleceğiz" diye konuştu. Ünlü şarkıcının geçtiğimiz aylarda 8 odalı villasını satılığa çıkardığı konuşulmuştu.

Kardeş acısıyla sarsılan Serdar Ortaç: Ben de gideceğim

Ortaç, bu konu hakkında "Evim 8 odalı değil, 3 odalı. '80 milyona sattı' dediler ama satmadım" dedi.

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