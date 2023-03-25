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Haberler Magazin Kardeşlerim'in Oğulcan'ı mutlu haberi verdi! İşte Cihan Şimşek'in düğün tarihi

Kardeşlerim'in Oğulcan'ı mutlu haberi verdi! İşte Cihan Şimşek'in düğün tarihi

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in Oğulcan'ı Turan Şimşek, sosyal medya hesabından mutlu haberi verdi.. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz 30 Aralık'ta Belgrad'da evlenme teklifi ettiği sevgilisi Sinem Şimşek ile evlilik tarihini açıkladı.

25.03.2023, 16:05 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023, 16:06

Kardeşlerim'in Oğulcan'ı Turan Cihan Şimşek, müjdeli haberi Instagram'dan duyurdu.

Kardeşlerim’in Oğulcan’ı mutlu haberi verdi! İşte Cihan Şimşek’in düğün tarihi

Ünlü oyuncu bir süredir birlikte olduğu Sinem Şimşek ile evlilik tarihini açıkladı.

Kardeşlerim’in Oğulcan’ı mutlu haberi verdi! İşte Cihan Şimşek’in düğün tarihi

Sevgilisiyle gelinlik bakmaya giden oyuncu, çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.

Kardeşlerim’in Oğulcan’ı mutlu haberi verdi! İşte Cihan Şimşek’in düğün tarihi

Turan Cihan Şimşek, 23 Haziran tarihini etiketleyerek, evlilik tarihini açıklamış oldu.

Kardeşlerim’in Oğulcan’ı mutlu haberi verdi! İşte Cihan Şimşek’in düğün tarihi

Ünlü oyuncu sevgilisine 30 Aralık 2022'de Belgrad'da evlenme teklifi etmişti.

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