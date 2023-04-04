Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Recep Sarı'nın vefat haberi hem sevenlerini hem de sanat dünyasını yasa boğdu. Zafer Algöz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili sınıf arkadaşım, oyuncu Recep Sarı, az önce vefat etmiş. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı. Acı haberin ardından oyuncu hakkındaki araştırmalar da yoğunluk kazandı. İşte Şahsiyet dizisinin Nazif'i Recep Sarı hakkında bilgiler…

RECEP SARI KİMDİR?

Recep Sarı, dünyaya 20 Kasım 1963 tarihinde geldi ve Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden 1986 yılında mezun oldu. Aynı yıl, stajyer sanatçı olarak İzmir Devlet Tiyatrosu'na atandı ve 1991'e kadar bu tiyatroya hizmet ettikten sonra, memleketi Ankara'ya tayin oldu ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı.

2004 yılında, tarihi eser kaçakçılığı konulu "Dönme Dolap" adlı oyunu yazan Recep Sarı, 2008 yılında da Foça'da çekilen "Dalgakıran" adlı dizi için senaryoyu kaleme aldı.

Recep Sarı; Bir Aşk Uğruna, Melek Apartmanı, Ne Seninle Ne Sensiz, Çocuklar Duymasın, Beni Affet, Yeşil Deniz ve Şahsiyet dizilerinin yanı sıra Yalancı ve Zincirbozan filmlerinde rol aldı.

60 yaşında hayata gözlerini yuman Recep Sarı'nın vefat haberini ise oyuncu arkadaşı Zafer Algöz attığı tweet ile duyurdu.

Zafer Algöz, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide, "Sevgili sınıf arkadaşım, oyuncu Recep Sarı, az önce vefat etmiş. Başımız sağ olsun arkadaşlar. Mekânı cennet olsun" açıklamasında bulundu. Takipçileri Zafer Algöz'e başsağlığı diledi.