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Asuman Dabak: Kaybettik, mekanı cennet olsun...

Ünlü oyuncu Asuman Dabak'ın abisi Süleyman Dabak hayatını kaybetti. Asuman Dabak, acı haberi sosyal medya hesabından, "Abim Süleyman Dabak'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun" sözleriyle duyurdu.

05.04.2023, 10:23 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023, 10:24

Asuman Dabak'ın abisi Süleyman Dabak hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Asuman Dabak: Kaybettik, mekanı cennet olsun...

Asuman Dabak, ağabeyinin vefatıyla sarsıldı. Son olarak TRT 1'de yayınlanan 'Mükemmel Eşleşme' dizisinde 'Firuze' karakterine hayat veren Dabak, acı haberi sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Asuman Dabak: Kaybettik, mekanı cennet olsun...

Instagram hesabından abisinin fotoğrafını paylaşan 53 yaşındaki oyuncu, "Abim Süleyman Dabak'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun" notunu düştü.

Asuman Dabak: Kaybettik, mekanı cennet olsun...

ASUMAN DABAK KİMDİR?

Asuman Dabak (d. 1 Şubat 1970; Akhisar, Manisa), Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı. 1 Şubat 1970 tarihinde, Akhisar'da dünyaya geldi. Sanat hayatına Bahçelievler Belediye Tiyatrosu'nda başlayan Asuman Dabak, seslendirme üzerine çalışmalar yaptı.

Asuman Dabak: Kaybettik, mekanı cennet olsun...

Turizm ve otelcilik okuyan, ancak oyunculuk eğitimi almamış olan sanatçı, buna rağmen, iyi gözlemcilik ve yorumculuk yeteneğiyle tiyatrodan sonra kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

Asuman Dabak: Kaybettik, mekanı cennet olsun...

Ekranlarda ilk olarak Örümcek dizisindeki Emine rolüyle boy gösterdi. Tatlı Hayat dizisindeki Menekşe rolü ile ilgi topladı. Özel bir televizyon kanalında sunuculuk yaptı. 2006'da Asuman Dabak Tiyatrosu'nu kurdu.

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