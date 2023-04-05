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Haberler Magazin Fazlalıklarından kurtulan Ata Demirer asansör pozu verenleri böyle ti'ye aldı

Fazlalıklarından kurtulan Ata Demirer asansör pozu verenleri böyle ti'ye aldı

Verdiği kilolarla gündeme gelen ve eski halinden eser kalmayan 49 yaşındaki oyuncu ve komedyen Ata Demirer'den yeni bir paylaşım geldi. Demirer, asansörde poz verenleri bakın nasıl ti'ye aldı...

05.04.2023, 12:26 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023, 12:27

Fazla kilolarıyla tanıdığımız Ata Demirer, son hali ile görenleri şaşırttı. Ünlü komedyen Ata Demirer, verdiği kilolarla sosyal medyada son günlerde yine ilgi odağı oldu.

Fazlalıklarından kurtulan Ata Demirer asansör pozu verenleri böyle ti’ye aldı

50 KİLO VERMİŞTİ

Bir dönem 140 kiloya kadar çıktığı konuşulan Ata Demirer'in 50 kilo verdiği söylenmişti.

Fazlalıklarından kurtulan Ata Demirer asansör pozu verenleri böyle ti’ye aldı

ÜNLÜ KOMEDYENDEN YENİ PAYLAŞIM GELDİ

Ünlü komedyenin son hali beğenilirken bugün Demirer'den yeni paylaşım geldi.

Fazlalıklarından kurtulan Ata Demirer asansör pozu verenleri böyle ti’ye aldı

Tİ'YE ALDI

Demirer, asansörde poz veren ünlüleri böyle ti'ye aldı.

Fazlalıklarından kurtulan Ata Demirer asansör pozu verenleri böyle ti’ye aldı

"NARSİST KIZ POZU"

Paylaşımının altına Demirer, "Klasik asansördeki narsist kız pozumuzu veriyor güne başlıyoruz. Buyrun" notunu ekledi.

Fazlalıklarından kurtulan Ata Demirer asansör pozu verenleri böyle ti’ye aldı

Öte yandan adeta şeker gibi eridi! Fazla kilolarıyla tanıdığımız Ata Demirer, son hali ile görenleri hayrete düşürdü. Ünlü komedyen Ata Demirer, verdiği kilolarla sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Fazlalıklarından kurtulan Ata Demirer asansör pozu verenleri böyle ti’ye aldı

Ata Demirer'in verdiği kilolar dikkat çekti.

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