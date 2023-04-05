Fazlalıklarından kurtulan Ata Demirer asansör pozu verenleri böyle ti’ye aldı

Fazla kilolarıyla tanıdığımız Ata Demirer, son hali ile görenleri şaşırttı. Ünlü komedyen Ata Demirer, verdiği kilolarla sosyal medyada son günlerde yine ilgi odağı oldu.
Fazla kilolarıyla tanıdığımız Ata Demirer, son hali ile görenleri şaşırttı. Ünlü komedyen Ata Demirer, verdiği kilolarla sosyal medyada son günlerde yine ilgi odağı oldu.
50 KİLO VERMİŞTİ
Bir dönem 140 kiloya kadar çıktığı konuşulan Ata Demirer'in 50 kilo verdiği söylenmişti.
ÜNLÜ KOMEDYENDEN YENİ PAYLAŞIM GELDİ
Ünlü komedyenin son hali beğenilirken bugün Demirer'den yeni paylaşım geldi.
Tİ'YE ALDI
Demirer, asansörde poz veren ünlüleri böyle ti'ye aldı.
"NARSİST KIZ POZU"
Paylaşımının altına Demirer, "Klasik asansördeki narsist kız pozumuzu veriyor güne başlıyoruz. Buyrun" notunu ekledi.
Öte yandan adeta şeker gibi eridi! Fazla kilolarıyla tanıdığımız Ata Demirer, son hali ile görenleri hayrete düşürdü. Ünlü komedyen Ata Demirer, verdiği kilolarla sosyal medyada ilgi odağı oldu.