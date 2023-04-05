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Haberler Magazin Taç giyme töreninin davetiyesi ortaya çıktı: Kral Charles'ın eşi Camilla 'Kraliçe' oluyor

Taç giyme töreninin davetiyesi ortaya çıktı: Kral Charles'ın eşi Camilla 'Kraliçe' oluyor

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in vefatının ardından tahta geçen Charles'ın resmen Kral ilan edilmesi sonrası eşi Camilla Parker Bowles Konsort Kraliçe unvanını almıştı. Kral Charles'ın eşi Camilla, 6 Mayıs'ta gerçekleşecek olan taç giyme töreninde resmi olarak kraliçe unvanına kavuşacak.

05.04.2023, 13:28 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023, 13:49

İngiltere Kralı 3. Charles'ın eşi Camilla'nın unvanı, Buckingham Sarayı tarafından ilk kez "Kraliçe" olarak Kral'ın 6 Mayıs'ta yapılacak taç giyme töreni davetiyelerinde kullanıldı.

Taç giyme töreninin davetiyesi ortaya çıktı: Kral Charles’ın eşi Camilla ’Kraliçe’ oluyor

İngiltere Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatından bu yana "Queen Consort (Konsort Kraliçe)" olarak anılan Camilla'nın unvanı, Buckingham Sarayının hazırladığı resmi davetiyelerde ilk kez "Queen Camilla (Kraliçe Camilla)" olarak yer aldı.

Taç giyme töreninin davetiyesi ortaya çıktı: Kral Charles’ın eşi Camilla ’Kraliçe’ oluyor

Başkent Londra'daki Westminster Abbey Kilisesinde 2 bin davetlinin katılımıyla 6 Mayıs'ta yapılacak taç giyme töreninde Camilla da Kral'ın yanında yer alacak ve bu tarih itibarıyla resmen "Kraliçe" olarak anılacak.

Taç giyme töreninin davetiyesi ortaya çıktı: Kral Charles’ın eşi Camilla ’Kraliçe’ oluyor

KARARI KRALİÇE ELIZABETH DUYURMUŞTU

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin 5 Şubat 2022'de paylaştığı mesajında, oğlu Charles kral olduğunda, eşi Camilla'nın "kraliçe" olacağını açıklamıştı. Kraliçe Elizabeth, Prens Charles tahta çıktığında eşi Camilla'nın "kraliçe" unvanı almasını içten dilediğini belirtmişti.

Taç giyme töreninin davetiyesi ortaya çıktı: Kral Charles’ın eşi Camilla ’Kraliçe’ oluyor

Kraliçe, Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini dile getirmişti.

Taç giyme töreninin davetiyesi ortaya çıktı: Kral Charles’ın eşi Camilla ’Kraliçe’ oluyor

CHARLES – CAMILLA AŞKI

İkilinin uzun yıllar öncesine dayanan ilişkileri, başladığı andan itibaren büyük ilgi toplamıştı. Charles'ın bekarlık döneminde tanışan ikili, Prens Charles'ın Camilla'ya hemen aşık olmasıyla ilişki yaşamaya başladı.

Taç giyme töreninin davetiyesi ortaya çıktı: Kral Charles’ın eşi Camilla ’Kraliçe’ oluyor

Hayat tarzı nedeniyle Kraliyet Ailesi'ne uygun bulunmadığı iddia edilen Camilla, bir süre sonra Andrew Parker Bowles adında bir Kraliyet süvarisiyle evlendi. Camilla'nın evlenmesinden büyük üzüntü duyan Charles, Camilla ile ailece görüşmeye devam etti.

Taç giyme töreninin davetiyesi ortaya çıktı: Kral Charles’ın eşi Camilla ’Kraliçe’ oluyor

Yıllar boyu aynı sosyal çevrelerde yer alan ikili yakın ilişkiler geliştirdi. Charles ve Andrew birlikte polo oynadı, hatta çift Charles'tan ilk çocukları Tom'un vaftiz babası olmasını istedi.

Taç giyme töreninin davetiyesi ortaya çıktı: Kral Charles’ın eşi Camilla ’Kraliçe’ oluyor

YASAK AŞKTAN KRALİÇELİĞE

Charles'ın Prenses Diana ile evlenmesi bile ikilinin yakınlığını bozmaya yetmedi. Evli olduğu dönemde de Camilla'ya büyük bir aşk beslediği söylenen Charles'ın Camilla için yaptırdığı ve üzerinde birbirlerine taktıkları isimleri temsil eden"F" ve "G" harflerinin kazılı olduğu bileziği taktığı dahi gündeme geldi.

Taç giyme töreninin davetiyesi ortaya çıktı: Kral Charles’ın eşi Camilla ’Kraliçe’ oluyor

Evlilikleri boyunca birbirlerine olan aşkları devam eden çift, birçok skandala da imza attı. Prenses Diana 1995 yılında yaptığı bir röportajda "Evliliğimiz boyunca üç kişiydik" açıklamasında bulunurken, ikilinin gece yarısında yaptığı özel konuşmalar da ifşa oldu. Camilla'nın ve Charles'ın ilişkisi her ikisinin de boşanmasıyla devam etti. Prenses Diana'nın ölümünden 8 yıl sonra evlenseler de halkın Camilla'yı kabul etmesi kolay olmadı.

Taç giyme töreninin davetiyesi ortaya çıktı: Kral Charles’ın eşi Camilla ’Kraliçe’ oluyor

Prenses Diana ile kıyaslanan, kötülenen ve görünüşüyle eleştirilen Camilla, Kraliyet Ailesi'nin en kıdemli kadın üyesi olarak konumunu giderek sağlamlaştırdı.

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