Taç giyme töreninin davetiyesi ortaya çıktı: Kral Charles’ın eşi Camilla ’Kraliçe’ oluyor

İngiltere Kralı 3. Charles'ın eşi Camilla'nın unvanı, Buckingham Sarayı tarafından ilk kez "Kraliçe" olarak Kral'ın 6 Mayıs'ta yapılacak taç giyme töreni davetiyelerinde kullanıldı.
İngiltere Kralı 3. Charles'ın eşi Camilla'nın unvanı, Buckingham Sarayı tarafından ilk kez "Kraliçe" olarak Kral'ın 6 Mayıs'ta yapılacak taç giyme töreni davetiyelerinde kullanıldı.
İngiltere Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatından bu yana "Queen Consort (Konsort Kraliçe)" olarak anılan Camilla'nın unvanı, Buckingham Sarayının hazırladığı resmi davetiyelerde ilk kez "Queen Camilla (Kraliçe Camilla)" olarak yer aldı.
Başkent Londra'daki Westminster Abbey Kilisesinde 2 bin davetlinin katılımıyla 6 Mayıs'ta yapılacak taç giyme töreninde Camilla da Kral'ın yanında yer alacak ve bu tarih itibarıyla resmen "Kraliçe" olarak anılacak.
KARARI KRALİÇE ELIZABETH DUYURMUŞTU
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin 5 Şubat 2022'de paylaştığı mesajında, oğlu Charles kral olduğunda, eşi Camilla'nın "kraliçe" olacağını açıklamıştı. Kraliçe Elizabeth, Prens Charles tahta çıktığında eşi Camilla'nın "kraliçe" unvanı almasını içten dilediğini belirtmişti.
Kraliçe, Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini dile getirmişti.
CHARLES – CAMILLA AŞKI
İkilinin uzun yıllar öncesine dayanan ilişkileri, başladığı andan itibaren büyük ilgi toplamıştı. Charles'ın bekarlık döneminde tanışan ikili, Prens Charles'ın Camilla'ya hemen aşık olmasıyla ilişki yaşamaya başladı.
Hayat tarzı nedeniyle Kraliyet Ailesi'ne uygun bulunmadığı iddia edilen Camilla, bir süre sonra Andrew Parker Bowles adında bir Kraliyet süvarisiyle evlendi. Camilla'nın evlenmesinden büyük üzüntü duyan Charles, Camilla ile ailece görüşmeye devam etti.
Yıllar boyu aynı sosyal çevrelerde yer alan ikili yakın ilişkiler geliştirdi. Charles ve Andrew birlikte polo oynadı, hatta çift Charles'tan ilk çocukları Tom'un vaftiz babası olmasını istedi.
YASAK AŞKTAN KRALİÇELİĞE
Charles'ın Prenses Diana ile evlenmesi bile ikilinin yakınlığını bozmaya yetmedi. Evli olduğu dönemde de Camilla'ya büyük bir aşk beslediği söylenen Charles'ın Camilla için yaptırdığı ve üzerinde birbirlerine taktıkları isimleri temsil eden"F" ve "G" harflerinin kazılı olduğu bileziği taktığı dahi gündeme geldi.
Evlilikleri boyunca birbirlerine olan aşkları devam eden çift, birçok skandala da imza attı. Prenses Diana 1995 yılında yaptığı bir röportajda "Evliliğimiz boyunca üç kişiydik" açıklamasında bulunurken, ikilinin gece yarısında yaptığı özel konuşmalar da ifşa oldu. Camilla'nın ve Charles'ın ilişkisi her ikisinin de boşanmasıyla devam etti. Prenses Diana'nın ölümünden 8 yıl sonra evlenseler de halkın Camilla'yı kabul etmesi kolay olmadı.
Prenses Diana ile kıyaslanan, kötülenen ve görünüşüyle eleştirilen Camilla, Kraliyet Ailesi'nin en kıdemli kadın üyesi olarak konumunu giderek sağlamlaştırdı.