Taç giyme töreninin davetiyesi ortaya çıktı: Kral Charles’ın eşi Camilla ’Kraliçe’ oluyor

Evlilikleri boyunca birbirlerine olan aşkları devam eden çift, birçok skandala da imza attı. Prenses Diana 1995 yılında yaptığı bir röportajda "Evliliğimiz boyunca üç kişiydik" açıklamasında bulunurken, ikilinin gece yarısında yaptığı özel konuşmalar da ifşa oldu. Camilla'nın ve Charles'ın ilişkisi her ikisinin de boşanmasıyla devam etti. Prenses Diana'nın ölümünden 8 yıl sonra evlenseler de halkın Camilla'yı kabul etmesi kolay olmadı.